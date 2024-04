Üstel: "Hayat pahalılığı asgari ücrete de yansıtılacak"

Başbakan Ünal Üstel, hayat pahalılığı artışında özel sektörü geride bırakmayacaklarını, bu doğrultuda asgari ücrete de hayat pahalılığını yansıtmak için gereken çalışmayı yapacaklarını söyledi.

Üstel, Taşınmaz Mal Komisyonu ödemeleri için hükümet olarak kaynak yaratmak ve süreci hızlandırmak zorunda olduklarını da ifade ederek, bu çerçevede yapılan çalışmalarla ortaya çıkardıkları kaynakla, 2020 yılına kadar karara bağlanan dosyaların ödeneceğini, ödemelerin de dosya numarasına göre yapılacağını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında, iç tüzük kapsamında konuşmalar yapıldı, Taşınmaz Mal Komisyonu ödemeleri ile küçükbaş konusuna değinildi.

Meclis İç Tüzüğü 62. madde kapsamında söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, asgari ücret ve hayat pahalılığı konusunda konuştu ve asgari ücrette bir güncelleme olmayacak olmasını eleştirdi.

Şahali, hayat pahalılığının yansıtılacağını ancak asgari ücrete bunun yansıtılma düşüncesi olmadığını ifade ederek, hayat pahalılığı şu an için yüzde 16 civarıyken, asgari ücrete artış yapılmamak istenmesinin anlaşılır olmadığını söyledi.

Hiçbir verinin asgari ücretin korunduğu verisini doğru göstermediğini ifade eden Şahali, asgari ücretin yenilenip yenilenmeyeceğinin net açıklanmasını istedi.

Asgari ücretin değer kaybına uğradığını işaret eden Şahali, asgari ücretin değer kaybının giderilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Bir kilo kuzu etinin maliyetinin ne olduğunu soran ve bu konuda alınan kararlara rağmen kuzu etinin 550 TL’ye satılmadığını ifade eden Şahali, bu konudaki tartışmalara işaret etti ve nüfus belli değilken, et ihtiyacının nasıl belli olacağını sordu.

Rakamlarla sorular soran ve aynı etin fiyatının Güney'de 350 TL olduğunu ifade eden Şahali, hayat pahalılığı ile ilgili belirsizliği eleştirdi, asgari ücretin acil yükseltilmesi gerektiğini söyledi ve hayat pahalılığı konusunda komite kurulması gerektiğine değindi.

Şahali, İstatistik Kurumu çalışmalarına da değinerek, verilerin halka açık olduğunu, ancak Meclisten bilgi istediklerinde bu verilere ulaşamadıklarını belirtti ve şeffaf olunması gerektiğine dikkat çekti.

Gelir Vergisi ve Şans Oyunları Yasası'na da değinen Şahali, bu yasaların Meclisten 25 oyla geçtiğini ifade ederek, devletin bu yasalardan, kayıt dışı servetin kayıt altına alınmasında kaybı anlamına gelebileceğini söyledi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a bu yasaları Meclise geri gönderme çağrısı yaptı, hükümeti eleştirdi.

Şahali, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun yapacağı ödemelerle ilgili 68 milyon sterlinin nereden oluştuğunu ve nasıl kullanılacağını sordu, bu konuda bilgi istedi.



Çavuş



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, verileri paylaşmakta hazır olduklarını ifade ederek, Şahali’nin de bakanlık yaptığını, maliyetlerin nasıl hesaplandığını iyi bildiğini söyledi ve maliyetlerle ilgili rakamlar verdi.

Çavuş, küçükbaş ve ödeneklerle ilgili yapılan çalışmaları da dile getirerek, hedefin sayıyı büyütmek olduğunu söyledi, kesilen hayvan sayısının, planlamaların doğru yapıldığını gösterdiğini kaydetti.

Üretici ve tüketicinin sorun yaşamaması adına yaptıkları çalışmaların doğru hesaplandığını, dünya ve güneyde de bunun böyle yapıldığını anlatan Çavuş, girdi maliyetlerinin ileriki aylarda düşeceğini kaydetti ve bunun fiyatlara da yansıyacağına inanç belirtti.

Çavuş, üretimde sürdürülebilirliği sağlamak adına çalışmaları da sürdürdüklerini ifade ederek, küçükbaş hayvan sayısını büyütme hedefinde olduklarını vurguladı. Süt toplama merkezlerini genişletmek için de projelerin devam ettiğini belirten Çavuş, Avrupa Birliği ile de çalışmaları sürdürdüklerini anlattı, tüm bunların sıkıntı yaşamamak adına yapıldığını söyledi.

Çavuş, “550 TL’ye et yok” eleştirisine de değinerek, denetimlerin sürdüğünü, fiyatların uygulandığını, uymayanların da uyarıldığını kaydetti. Hükümetin, sürenin dolmasını yeniden değerlendirip gereken kararları alacağını ifade eden Çavuş, et ve süt konusunda hem üretimi hem tüketiciyi korumak adına gereken adımları atmaya ve teşvikleri vermeye devam edeceklerini kaydetti.



Amcaoğlu



Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da, denetimlerin raporlarını Meclis kürsüsünden okuyarak, denetimlerde yapılan çalışmaları anlattı, ceza ve uyarılar yapıldığını, amacın üretimi ve tüketimi korumak olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, istihdamın korunması adına da desteklerin önem taşıdığını ifade ederek, veri paylaşımlarının muhalefetle de yapılacağını söyledi.



Berova



Maliye Bakanı Özdemir Berova da, şans oyunları hizmetler vergisi konusundaki eleştiriye değinerek, casinolara af getirileceği veya devletin kaybı olacağı gibi açıklamalara açıklık getirdi, bu konuda algı operasyonu yapıldığını kaydetti. Berova, asla vergi kaybı olmayacağını belirtti ve vergileri açıklayacaklarını, yaklaşık 62 milyon dolar gelir beklentileri olduğunu kaydetti.

Taşınmaz Mal Komisyonu tarafından ödenecek 68 milyon sterlinle ilgili soruya da değinen Berova, Komisyonun, AİHM tarafından iç hukuk yolu olmaktan çıkarılması için büyük baskı olduğunu, o yüzden Komisyonun çalışması için finansal kaynak yarattıklarını söyledi.

Karara bağlanan konuları ödemek adına bu adımın atıldığını ifade eden Berova, ödemelerin yapılmasından Rum yönetiminin rahatsız olduğunu ve bu konunun çok fazla konuşulmaması gerektiğine inandığını söyledi.

Berova, kaynağın Merkez Bankası ile yapılan çalışmalarla yaratıldığını, buradan yüzde 15 faizle 50 milyon sterlin kredi alınacağını ifade ederek, bu konuda yapılacak protokole ek, vergiler, gelir payları ile 68 milyon sterlinlik rakama ulaşılacağını ve 2020 yılına kadar olan tüm ödemelerin yapılacağını anlattı.

Hükümetin yılların getirdiği bu soruna çözüm üreteceğini ifade eden Berova, Komisyonun hem hukuksal varlığı hem de sürdürebilirliği adına adım attığını kaydetti.

Berova, hükümetin tüm ödemeleri de zamanında yapacağını söyledi.



Üstel



Başbakan Ünal Üstel de, Şahali’ye kamuoyunu bilgilendirme fırsatı verdiğinden dolayı teşekkür ederek, hayat pahalılığı artışında özel sektörü geride bırakmayacaklarını ifade ettiklerini belirtti ve verilen prim desteklerine işaret etti. Üstel, bu doğrultuda asgari ücrete de hayat pahalılığını yansıtmak için gereken çalışmayı yapacaklarını söyledi.

Taşınmaz Mal Komisyonu için yapılan çalışmalar ve sıkıntıları da anlatan Üstel, hükümet olarak bu sıkıntıları aşmak için yaratılan kaynaklar hakkında bilgi verdi, süreci hızlandırmak zorunda olduklarını söyledi.

2020 yılına kadar karara bağlanan dosyaların ödeneceğini ifade eden Üstel, ödemelerin dosya numarasına göre yapılacağını kaydetti.

Şahali de yeniden söz alarak, Merkez Bankası'nın ticari bir banka olmadığından dolayı protokolün nasıl yapılacağını sordu. Maliye Bakanı Berova da, “Biz kaynak yarattık, ödeyeceğiz” dedi.

Çavuş’un küçükbaştaki maliyetlerle ilgili hesaplamalarını da eleştiren Şahali, açıklamalara göre üreticinin yüzde 35’e çalıştığını ancak nedense “can çekiştiğini” ifade etti ve hesabın ciddi bir iş olduğunu söyledi.

Çavuş da yeniden söz alarak, girdi maliyetlerine göre hesaplamaların değiştiğini, maliyetlerin, yaşam payına göre de ortaya çıktığını belirtti, karlılığı piyasanın belirlediğini kaydetti.