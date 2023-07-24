Üstel: Halkın ihtiyaçlarını adım adım hayata geçireceğiz

Başbakan Üstel, hükümet olarak istikrara önem verdiklerini o yüzden halkın ihtiyaçlarını adım adım hayata geçireceklerini ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel, tünel çalışmaları tamamlanan Güzelyurt sulama projesininin önümüzdeki günlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katılımı ile açılacağını bildirdi.

Üstel, Ercan Havalimanı’nın açılması ile birlikte işletme takviminin de başladığını ifade ederek, 2045 yılında Ercan’ın KKTC’nin olacağını kaydetti.

“Vatandaşlarımız haklıdır, elektriğin kesilmemesi lazım” diyen Üstel, nasıl su konusunda bugün eskisi gibi sıkıntı yaşanmıyorsa, elektrikte de sorun yaşanmayacak bir çözüme gitmek için enterkonnekte sistem yanında gerekli alt yapı yatırımlarının yapılması için Türkiye ile birlikte tarihi bir imza attıklarını belirtti.

Üstel, Bakanlar Kurulu’nun yarınki gündeminin trafik ve ekonomi olacağını da ifade ederek, karayollarında yaşanan sıkıntılar ve ölümlü kazalara karşı “Trafik Komitesi” oluşturacaklarını kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, BRT’de yayayınlanan ‘Manşet+’ programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

UBP olarak iktidarda oldukları her dönem ülkede büyük projelere imza attıklarını ifade eden Üstel, hükümet olarak da göreve başladıkları zaman “ülkede yarım kalan ne varsa tamamlayacakları” sözü verdiklerini belirterek, yapımı tamamlanan karayolları projelerini anımsattı.

Ercan Havalimanı’nın da bu çerçevede tamamlandığını ve halkın hizmetine sunulduğunu ifade eden Üstel, sırada Türkiye’den ülkeye kablo ile elektriğin getirilmesi olduğunu söyledi.

Hükümetin, Belediyeler Reformu, Hal Yasası, Sanayi Bölgeleri, su projesi, karayolları yatırımları yanında halkın ihtiyacı olan ve yarım kalan her projenin hayat bulması için çalıştıklarını ifade eden Üstel, ekonomik sıkıntılar ile halkın yaşadığı sıkıntıları çözmek için de çalıştıklarını anlattı.

Üstel, hükümet olarak istikrara önem verdiklerini o yüzden halkın ihtiyaçlarını adım adım hayata geçireceklerini ifade etti.

Tüneli tamamlanan Güzelyurt sulama projesininin önümüzdeki günlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katılımı ile açılacağını ifade eden Başbakan Üstel, ardından da ikinci büyük sulama projesi Mesarya’nın hayat bulacağını belirtti.

Ercan Havalimanının 20 Temmuz’da açıldığını, gecikmeler olduğunu ancak tüm sıkıntıların üzerine giderek, çalışarak bunları aştıklarını anlatan Üstel, Ercan’ın 450 milyon Euro’ya mal olduğunu, Kıbrıs Türk halkının Türkiye genelinde 6. çağdaş havalimanına kavuştuğunu kaydetti.

Ercan’daki eksikliklerin de hızlı bir şekilde tamamlanacağını ve yeni yılda özellikle direk uçuşların başlaması için İngiltere başta olmak üzere yoğun bir diplomasi trafiği başlatacaklarını söyleyen Üstel, Türkiye ile birlikte bu çalışmaların birlikte yürütüleceğini söyledi.

Yeni havalimanının tamamlanmasıyla güvenlik endişeleri ile zaafiyetlerin giderildiğini, bunu da uluslararası denetimlerle onaylayıp başta İngiltere olmak üzere girişimler yapacaklarını ifade eden Üstel, yeni hava limanı ile birlikte yeni hava yolu şirketi kurulması için de adım atacaklarını kaydetti.

Ülkeye ziyaretleri artırmak ve turizmi geliştirmek için yeni havayolu şirketi için adım atacaklarını ifade eden Üstel, ekonominin sıkıntılı bir dönemde olduğunu, dövizin arttığını, o yüzden ülkeye yeni bir hava yolu kazandırmak için şartları zorlayacaklarını vurugladı.

Üstel, yurt dışında yaşayan vatandaşların seçimlerde oy kullanmasının önünü açmak için de hükümet olarak muhalefet ile de görüşerek, adım atacaklarını söyledi.

Ercan’da işletme takviminin de başladığını ifade eden Üstel, 2045 yılında Ercan’ın devlet malı olacağını, KKTC’nin olacağını kaydetti. Ercan’ın açılmasıyla KKTC’ye uygulanan ambargoların kaldırılması için de girişimlerin sıklaştırılacağını ifade eden Üstel, elektrik konusuna da değindi.

“Vatandaşlarımız haklıdır, elektriğin kesilmemesi lazım” diyen Üstel, nasıl su konusunda bugün eskisi gibi sıkıntı yaşanmıyorsa, elektrikte de bu tip bir çözüme gideceklerini söyledi.

Üstel, suyun kullanım sonrası tarım için de kullanılacağını, havalimanının tamamlanmasıyla deniz limanlarının da işletilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade ederek, tüm bu sıkıntıların gelmiş geçmiş hükümetlerin biriktirdiği sorunlar olduğunu, o yüzden el birliğiyle bu sıkıntıları aşmaları gerektiğini vurguladı.

Üstel, karayollarında da sıkıntıların yaşandığını, bu yüzden trafik komitesi kuracağını ve nedenlerini araştıracaklarını, yarınki Bakanlar Kurulu’nun gündeminin de trafik olduğunu kaydetti. Üstel, kurulacak trafik komitesi ile ülkede yaşanan trafik kazalarını mercek altına alınarak hem altyapı hem de yasaların gözden geçirileceğini vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel, hükümeti kurduğu günden beridir Kıb-Tek’in öncelikli konusu olduğunu, Aksa’ya 1 milyar 800 milyon TL, bankalara 600 milyon TL, dış piyasaya 6 milyon dolar ve çek hesaplarına da 5 milyon TL civarında ödediklerini, bu çerçevede tüm borçların ödendiğini, hiç bir yere borcu kalmadığını kaydetti.

Teknecik alt yapısını geliştirdiklerini, gerekli yatırımları yaptıklarını anlatan Üstel, 180 megawatt enerji üretildiğini ifade etti. Makinelerin yenilenmesi zamanının artık geldiğini işaret eden Üstel, bir yol haritası çizerek tüm bunları yapacaklarını anlattı.

Üstel, kablo ile ülkeye elektrik gelmesi için de Türkiye ile tarihi bir imza attıklarını ifade ederek, kuruma 2015’ten beridir yatırım yapılmadığını, kendi hükümetleri döneminde tüm yatırımların bakımların onarımların yapıldığını ve borçların ödendiğini anlattı.

“Teknecik bize lazım, o yüzden tüm yatırımlar yapılacak” diyen Üstel, bir yıl içinde fizibilite çalışmalarının yapılacağını, toplam 5 yıl içinde de enterkonnekte sistemle Türkiye’den KKTC’ye kablo ile elektrik geleceğini kaydetti.

Üstel, “Proje 5 yıl içerisinde tamamlanacak. Diyelim ki tamamlanmadı. 15 yıllık Aksa sözleşmesi devam etmez. Kıb-Tek tarafını yetkilendirdik; 5 yıl içerisinde bu proje gerçekleşmedi, Aksa ile imzaladığımız sözleşme 5 yıl sonunda feshetme yetkisi Kıb-Tek’indir. Ama biz artık elektrik sorununu çözmek istiyoruz. Kablo ile ülkeye elektrik gelecek. Aksa ile yapılan anlaşma aynıdır, yüzde 49’dur. Yüzde 51 Kıb-Tek’indir” dedi.

Aksa’nın 2027’ye kadar sözleşmesi ve kira bedelinin 4,25 dolar olduğunu, bu sözleşmenin 2029’a kadar uzatıldığını ve kira bedelini 3,50 dolara düşürdüklerini ifade eden Üstel, “Şimdi kötü mü yaptık, halkıma sorarım” dedi ve kira bedelini düşürmekle halkın ödediği maliyeti düşürdüklerini, ayrıca kablo ile elektriğin gelmesiyle Aksa’nın ülkeden istenirse çıkacağını ancak Teknecik’in kurulu güç olarak kalacağını kaydetti.

Üstel, 5 sene içerisinde Aksa’nın da Teknecik’in de enerji açığını kapatmak için ünite alımı yapacağını anlattı, ayrıca gaz ile çalışan santrallere de geçiş yapılacağını kaydetti.

Sosyal konut projesi ile “ilk ev kredisi” konularına da değinen Üstel, 26 Temmuz’dan itibaren yerel bankaların başvuru alacağını, 1 milyon 200 bin TL kredi sağlanacağını, başvuru şartlarını tamamlayanların tamamen vergiden muaf olacağını söyledi. Üstel, 1 Ağustos sonrası da sosyal konut projesini duyuracaklarını söyledi.

