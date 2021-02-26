UBP’li vekiller Meclis’i kilitleyebilir

Başbakan Ersan Saner’e karşı bir araya gelen UBP içerisindeki muhalifler, UBP’nin olağan kurultayının en kısa sürede gerçekleşmesi için düğmeye bastı. UBP’de erken kurultay ve erken seçim isteyen milletvekilleri, bu taleplerinin UBP Genel Başkanı ve Başbakan Saner tarafından reddedilmesi üzerine harekete geçti.

UBP’li bazı vekillerin Pazartesi gününden itibaren Meclis oturumlarına katılmayıp, nisap krizi yaşatmayı planladığı öğrenildi.

UBP’nin seçimli son kurultayının yarıda kalmasının kabul edilemez olduğuna dikkat çeken muhalifler, atanmış değil, seçilmiş bir başkan istiyor.