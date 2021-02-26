Yurt dışından gelen vaka sayısı tavan yaptı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan test sayısı 5494 olup, 20'si yerel 38 pozitif vakaya rastlandı. 2 kişi ise yoğun bakımdan çıkarılarak servise alınırken ve 23 kişi taburcu edildi.
Tespit edilen pozitif vakalardan 14 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydı. 20 kişi ise yerel vakadır.
Pozitif vakalardan 17 kişinin Lefkoşa, 6 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğu bildirilirken, vakaların bölgelere göre dağılımı ise Lefkoşa / Lefkoşa Merkez-4/ K. Kaymaklı-3 / Marmara-1 / Hamitköy -4 / Çağlayan -5 Girne Girne Merkez -2 / Karaoğlanoğlu- 4 Gazimağusa Gazimağusa merkez -1 /
26 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5494
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 14
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 20
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 533.486
Toplam Vaka Sayısı: 3356
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2955
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 377
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 109
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 266
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
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