UBP’de 7 vekilden Canaltay’a ret

Ulusal Birlik Partisi’nin bugün yapılması beklenen Grup Toplantısı iptal edildi.

UBP’de Meclis başkan adayı Resmiye Canaltay'ın dün yetersiz oy alması nedeniyle UBP Genel Başkanı ve Başbakan Saner, az önce Başbakanlık’ta UBP milletvekilleriyle ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Görüşmeler sonucunda aralarında bazı bakanların da olduğu 7 UBP milletvekili Resmiye Canaltay'ın yeniden aday olmasına onay vermedi. Söz konusu 7 vekil, Perşembe günü Canaltay için yeniden ret oyu vereceklerini bildirdi.

