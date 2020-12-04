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UBP tabanı eyleme gidiyor

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UBP tabanı eyleme gidiyor
Ulusal Birlik Partisi’nde sular durulmuyor. UBP kurultayında önce yarıştan çekilen sonra da bu kararından vazgeçerek aday olacağını duyuran Faiz Sucuoğlu için parti tabanı yarın eylem yapıyor.
Partililer yarın saat 14.00’te UBP Genel Merkezi önünde “Kurultay hemen şimdi” sloganıyla eylem yapacak.
UBP'lilerin bir an önce kurultaya gidilip genel başkanlık yarışının sonuçlanmasını talep etmek amacıyla parti içinde baskı oluşturmaya çalıştığı öğrenildi.
 
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