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UBP'de hükümet kurma çalışmaları sürüyor

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UBP'de hükümet kurma çalışmaları sürüyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Meclis Grubu, hükümet kurma gündemiyle bugün 5 saat süren bir toplantı yaptı.

Verilen bilgiye göre, UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, saat 10.00 sıralarında başlayıp, 15.00’te tamamlanan toplantının ardından hükümet görüşmeleri için oluşturulan heyetle UBP Genel Merkezi’nde toplantı gerçekleştiriyor.

2 Mayıs 2019 tarihinde kurulan UBP-HP koalisyon hükümeti 6 Ekim 2020’de HP’nin koalisyondan çekilmesiyle bozulmuştu. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner’e, KKTC’nin 42’nci hükümetini kurma görevini 7 Kasım’da vermişti.

Tüm siyasi parti başkanlarıyla görüşen Saner, bazı partilerle birden fazla görüşme yapmıştı. 

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