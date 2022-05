“UBP bir an önce isim belirlesin”

Cumhurbaşkanı Tatar, hükümeti kurma görevini güvenoyu alabilecek bir milletvekiline vereceğini kaydederek, bu ismin parti yetkili organlarında belirlenmesi gerektiğini kaydetti







Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, en kısa sürede hükümetin oluşumuna yönelik gerekli görevlendirmeyi yapacağını söyledi.

Tatar, siyasi parti yetkilileriyle önceki gün başlattığı görüşmeleri dün tamamladı.

Görüşme sonrasında açıklama yapan Tatar, siyasi partilerle fikir alışverişini etraflıca değerlendireceğini kaydederek, erken seçimi konuşmanın alternatif olmadığını belirtti.

Tatar, aritmetiğin ortada olduğunu, ülkenin istikrara ihtiyaç duyduğu dönemde ön koşul olarak erken seçimi işaret etmenin doğru olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, siyasi partilerin yetkili organlarının, kendi içinde yapacağı değerlendirmelerin sürece katkı sağlayacağına da dikkat çekti.

Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’a ön şartla hükümeti kurma görevi vermesinin mümkün olmayacağını da söyledi.

Bu görev için UBP’den bazı milletvekillerinin isminin dile getirildiğinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Hükümeti kurma görevini vereceğim isim, partinin yetkili kurullarından çıkacak isim olmalı; yoksa konu tartışmalara neden olabilir. Hükümetin güvenoyu alabilmesi için birlikte hareket etmek de şart. UBP yetkili organları bu ismi kendi belirleyecek; bu ismi bir an önce belirlemelerinde de fayda var” dedi.

Tatar, “Süreç, bazı kişilerin menfaat ve beklentilerini bir kenara bırakarak ülke çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmasını emrediyor” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Siyasi partilerle yaptığı fikir alışverişini etraflıca değerlendirerek en kısa zamanda hükümetin oluşumuna yönelik gerekli görevlendirmeyi yapacağımdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

Global ölçekte yaşanan krizin ülkeyi de olumsuz etkilediğini, bu etkilerin azımsanamayacak oranda olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, halkın beklediği hizmete odaklanmanın, yapısal sorunlara çözüm üretmenin öncelik olması gerektiğini vurguladı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın dünkü görüşme sonrasındaki açıklamasına işaret eden Tatar, şunları kaydetti:

“Tufan Erhürman’ın ‘Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini ana muhalefet partisine verir, mutabakat hükümeti kurulabiliyorsa kurulur, kurulamazsa ülkeyi erken seçime götürürüm’ derse görevi almaya hazırız' değerlendirmesinde bulunmasının istikrara hizmet eder bir açıklama olmadığını düşünüyorum.

Aritmetik ortadadır. Ülkenin istikrara ihtiyacı olduğu bir ortamda, ön koşul olarak erken seçimi işaret etmek, siyaseti bir çözüm bulma aygıtından çok bir kaos mekanizmasına dönüştürür. Bu ön şartla kendisine böyle bir görev vermem mümkün olmayacak… ”

“SEÇİM ISRARI İSTİKRARDAN YANA OLMAMAK DEMEK…”

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in açıklamasına da değinen Tatar, şöyle devam etti:

“Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, yetkililerin mevzuata uygun karar vererek erken seçime gerek kalmayacak şekilde adım atması gerektiğini vurgulamış, 3 ay önce yapılan erken seçimin yeniden tekrarlanmasının, çok zor bir durum olduğunu ifade etmişti.

Halkımızın öncelikli beklentisi belediyeler reformu gibi birçok reforma odaklanılması, icraat yapılmasıdır. Yerel seçim arifesinde olduğumuz bir dönemdeyiz. En geç kasım ayına kadar yerel yönetimler seçimi olacak. Bu da dikkate alındığında seçim ısrarı istikrardan yana olmamak demek… İstikrarsızlık dışında olası bir seçimin mali külfeti de herkesin malumu…”

Seçimin zaman kaybı anlamına da geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Seçim, 2022’nin önemli bölümünün kaybı anlamına gelir… Erken seçimin konuşulacak bir alternatif olmadığını düşünüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, şunları da ekledi:

“Yurttaşın beklediği hizmeti sağlayacak, sorunların çözümüne odaklanacak bir hükümetin en erken zamanda kurulabileceğine yönelik inancımı tamdır. Sorumluluklarımız büyüktür. İçinden geçtiğimiz süreç bazı kişilerin menfaat ve beklentilerini bir kenara bırakarak ülke çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmasını emrediyor.”

Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini güvenoyu alabilecek bir milletvekiline verebileceğini ifade eden Tatar, isimlerin parti yetkili kurullarında belirlenmesi gerektiğini, bunun parti içi mesele olduğunu kaydetti.

Basında hükümeti kurma görevi için UBP’den farklı milletvekillerinin isminin dile getirildiğinin sorulması üzerine Tatar, “UBP yetkili organları bu ismi kendi belirleyecek... Yani benim hükümeti kurma görevini vereceğim isim, partinin yetkili kurullarından çıkacak isim olmalı yoksa konu tartışmalara neden olabilir. Hükümetin güvenoyu alabilmesi için birlikte hareket etmek de şart. UBP’nin bu ismi bir an önce belirlemesinde fayda var… ” şeklinde konuştu.