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UBP bazı örgüt başkanı ve üyelerin görevlerine son verildiğini açıkladı

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UBP bazı örgüt başkanı ve üyelerin görevlerine son verildiğini açıkladı
Ulusal Birlik Partisi (UBP), yerel seçimler öncesinde bazı örgüt başkanı ve üyelerin görevlerine son verildiğini açıkladı.
UBP’den yapılan yazılı açıklamada, yönetimin, parti teşkilatı içerisinde yerel seçimler öncesinde bazı kararlar aldığı belirtilerek, gerek çift görevde gerekse parti tüzüğüne aykırı harekette bulunan bazı örgüt başkanı ve üyelerin görevlerine bir kısmı geçici, bir kısmı ise sürekli olmak üzere son verildiği kaydedildi.
Namsoy, Aktuğ ve Erbildim hakkında disiplin işlemleri başlatıldı
Hüseyin Höyük’ün Çatalköy Örgüt Başkanlığı, Talat Çiftçi’nin Lapta Örgüt Başkanlığı, Nurullah Arslantaş’ın Güvercinlik köyü Örgüt Başkanlığı görevlerine son verildiği ifade edilen açıklamada, UBP üyelerinden Mustafa Aktuğ, Fuat Namsoy ve İbrahim Erbildim hakkında disiplin işlemleri başlatıldığı belirtildi.
Akdoğan Kadın Kolları Başkanı Eylem Dolmacı’nın da Akdoğan Kadın Kolları Başkanlığı görevine son verildiği kaydedilen açıklamada, Cem Dana’nın sunduğu istifa dilekçesinin onaylandığı ifade edildi.
Açıklamada, İnönü Kadın Kolları Başkanı Çelen Beycanlı, Bülent Bebek ve Çatalköy Örgüt Başkanı Hüseyin Höyük’ün istifasının da onaylandığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, belediye meclis üyesi adayı olmaları nedeniyle Hamza Baş, Ertan Nurçin, Mehmet Özsezer, Berna Deveci, Sedef Özzafer ve Burcu Karakaya’nın yönetim organları görevlerine geçici olarak son verildiği bildirildi.
 
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