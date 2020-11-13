2653 test sonucunda bir pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2653 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını , 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.

13 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2653

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1

Ülke dışından gelen vakalar – 1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar – İyileşip

Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 3

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 242.165

Toplam Vaka Sayısı- 990

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 943

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 42

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 5

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 37

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-