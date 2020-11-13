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2653 test sonucunda bir pozitif vaka

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2653 test sonucunda bir pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2653 olduğunu, 1 pozitif vakaya  rastlandığını , 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.
13 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2653
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1
Ülke dışından gelen vakalar –  1
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
Yerel vakalar – İyileşip
Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 3
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 242.165
Toplam Vaka Sayısı- 990 
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 943
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 42
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 5
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 37
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 
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