Töre:"Egemenlikten ve istiklalden asla vazgeçmeyeceğiz"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu’nun 47’nci yıl etkinliğinde yaptığı konuşmada egemenlikten ve istiklalden asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Meclisten verilen bilgiye göre Töre, buradaki konuşmasında milli egemenliğin esas olduğunu ifade ederek, bu konuda hiçbir esneklik gösterilmemesi gerektiğini belirtti.

Töre, sporla ambargoların aşılabileceğine işaret ederek, buna en güzel örneğin de KKTC Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu’nun katıldığı yarışmalarda elde ettiği başarılar olduğunu kaydetti.

Savaşı istemediklerini ve her zaman barıştan yana olduklarını belirten Töre, ancak bunu yaparken istiklalden, egemenlikten ve vatan toprağından taviz verilmemesi gerektiğini söyledi.

Töre, egemenlikten ve istiklalden asla vazgeçmeyeceklerini, emperyalist ve sömürgecilere aldanmayacaklarını, çok çalışarak yollarına devam edeceklerini ifade etti.