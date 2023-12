Töre’den psikologlara yasa desteği sözü

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği Başkanı Eşmen Tatlıcalı, 2018 yılında Meclis’e gelen ve daha sonra kadük olan yasa tasarısının yeniden gündeme getirilmesi için Meclis Başkanı Zorlu Töre’den destek talep ederken, Töre, Derneğin yasa isteğinin de yerinde olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ülkede her geçen gün psikolog sayısının arttığını ve bunların bir yasayla kontrol altına alınması gerektiğini belirterek, bu çerçevede Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği’nin yasa isteğinin de yerinde olduğunu söyledi.

Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği Başkanı Eşmen Tatlıcalı ve beraberindekileri kabul etti. Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde konuşan Eşmen Tatlıcalı, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği olarak 2018 yılında Meclis’e gelen ve daha sonra kadük olan yasa tasarısının yeniden gündeme getirilmesi için Meclis Başkanı Zorlu Töre’den destek talep etti.

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de yasal düzenleme yapılması noktasında kendisinin desteğinin tam olduğunu belirterek, ülkede her geçen gün psikolog sayısının arttığını ve bunların bir yasa ile kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.

Töre, ülkede genetik rahatsızlıktan kaynaklanan ya da psikolojileri bozulmuş bireylerin olduğunu kaydederek bu noktada ciddi tedaviye muhtaç insanlar olduğunu ifade etti.

Zorlu Töre, ilgili bakanlığın bu yasayı Meclis’e getirmesi halinde ise ivedilik dahil her konuda yardımda bulunacağını kaydetti.