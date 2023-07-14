TDP Başkanı Atlı'dan sert eleştiri

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, hükümet ve muhalefet vekillerinin, bu sıcaklarda bir inşaatta 30 dakika çalışmasını önerdi.

TDP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, işçi ve emekçilerin aşırı sıcaklarda açık havada çalıştırılmaması için her sene Bakanlık’tan genelge beklenmek zorunda olunduğuna işaret ederek, bu konuda bir tüzük güncellenmesi önerisini yapmayan hükümet ve muhalefet vekillerinin 30 dakika bir inşaatta çalışmasını önerdi.

"Yasada net bir ibare bulunmuyor"

Atlı, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 2008 yılında yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, bir kişinin güvenli ortamda çalışma hakkının, gerek mevzuatın bir parçası olan İLO Sözleşmesi uyarınca ve gerekse Anayasa uyarınca bir hak olduğuna dikkat çekti.

40 dereceyi aşan sıcaklıkların yaşandığına işaret eden Atlı, yasada hava sıcaklıklarıyla ilgili bir madde olmasına rağmen, açık havada çalışan kişilerin belli derecelerin altında veya üstünde sıcaklıklar olduğu günlerle nasıl ve hangi saatlerde çalışıp çalışmayacağıyla ilgili net bir ibare bulunmadığını söyledi.

Meclis’teki hükümet ya da muhalefet vekillerinin bu konuya ivedilikle öncelik verip tüzüğün güncellenmesini sağlaması gerektiğini vurgulayan Atlı, bunun da aslında aşırı sıcakların yaşandığı yaz dönemine girilmeden yapılması gerektiğin kaydetti.

Bu yapılmadığı için Bakanlık’tan genelge beklemek ya da genelge çıkması için baskı oluşturmaktan başka bir şey yapılamadığını belirten Atlı, “Bu kadar insancıl ve basit maddelerin güncellenmesi için ne bekliyoruz bilemiyorum. Bu konuya öncelik vermeyen milletvekillerinin, bu sıcaklarda bir inşaatta 30 dakika emek vermesini öneriyorum. Belki bir sonraki dönemde bu tüzük öncelikleri olur.” dedi.

Atlı, genelgenin derhal yayımlanması gerektiğinin altını çizerek, denetimlerin de mutlaka yapılması ve yaptırım uygulanması gerekliliğini de hatırlattı.