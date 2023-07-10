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TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC’ye geliyor

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TBMM Başkan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı Töre ve Başbakan Üstel ile görüşecek

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC’ye geliyor
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, eşi ve beraberindeki parlamento heyeti, yarın sabah saatlerinde KKTC’ye geliyor.
TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyet ilk olarak Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarını daha sonra da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Ant Mezarını ziyaret edecek.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet daha sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek ve ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile baş başa görüşecek.
Baş başa görüşme sonrası, Kurtulmuş ve Töre başkanlığında heyetler arası görüşmeye geçilecek.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet daha sonra Başbakan Ünal Üstel ile görüşecek.
Görüşmeler sonrasında Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Boğaz Şehitliği’ni ziyaret edecek, ardından adadan ayrılacak.
 
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