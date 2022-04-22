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Tatar, hükümet kurma görevini Sucuoğlu'na verdi

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Tatar, hükümet kurma görevini Sucuoğlu'na verdi
 Hükümet kurma çalışmaları kapsamında, siyasi parti başkanlarını kabul eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini Başbakan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na verdi.
Tatar’ın 17.00’de kabul ederek görevi verdiği Sucuoğlu görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, zaman kaybetmeden hükümet kurma çalışmalarını bitirip pazartesi sabahına kadar yeni bakanlar kurulu listesini sunmayı planladıklarını anlattı. 
Süreci bayrama kadar tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Sucuoğlu, bu kapsamda ilk olarak bu akşam koalisyon ortaklarıyla görüşeceklerini, bu görüşme sonrası programın netleşeceğini belirtti. 
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı ile bugün yaptığı görüşme sonrası kullandığı “maskaralık” ifadesi hakkında sorulan bir soru üzerine Sucuoğlu “Maskaralık alışkın olduğumuz bir kelime değil, kendi değerlendirmesidir. Tufan Bey sevdiğimiz değer verdiğimiz bir arkadaşımızdır ama özellikle belirli konularda biraz daha dikkat etmek lazım” dedi.
Bu işleri kırmadan, dökmeden, ötekileştirmeden yürütmek gerektiğini anlatan Sucuoğlu, “İçinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçte daha fazla gerginlik yaratmamak en büyük amaç olmalı. Daha dikkatli olunmalı, herhalde o anda Hocamız gergindi diye düşünüyorum” dedi. 
Hükümetin bozulma nedeni ve kabine değişikliği üzerine bir soru üzerine de Sucuoğlu “Tahmin ediyorum yeni kabinede o engel ortadan kalacak” ifadelerini kullandı. 
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