Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguin Cuéllar ile görüşmesi tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığındaki Tatar-Holguin görüşmesi 1 saat sürdü.

Holguin görüşmeden ayrılırken basına kısa bir açıklama yaparak, Tatar ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, basına açıklamalarda bulundu.

