Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguin Cuéllar ile görüşmesi tamamlandı.
Cumhurbaşkanlığındaki Tatar-Holguin görüşmesi 1 saat sürdü.
Holguin görüşmeden ayrılırken basına kısa bir açıklama yaparak, Tatar ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
Ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, basına açıklamalarda bulundu.
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