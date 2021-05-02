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Tatar'dan Paskalya Yortusu nedeniyle kutlama mesajı

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Tatar'dan Paskalya Yortusu nedeniyle kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ortodoks Paskalya Yortusu nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Tatar mesajında, “Kıbrıslı Rum komşularımız ve Ortodoks dünyası tarafından kutlanan Ortodoks inancının en kutsal dönemlerinden biri olan bu çok özel Ortodoks Paskalya Yortusunu en içten ve iyi dileklerimle kutluyorum. Bu kutsal dönemin, bu yıl Ramazan ayının son dönemine denk gelmesiyle birlikte tüm insanlığa barış, bereket ve refah getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

TATAR ANASTASİADİS’İN PASKALYA YORTUSU’NU KUTLADI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in Paskalya Yortusunu kutladı. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’i telefonla arayarak Paskalya Yortusunu kutladı” denildi.

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