Yerel vaka sayısı gerilemeye başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yapılan test sayısı 6000 olup, 23'ü yerel 35 pozitif vakaya rastlanırken, 58 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 2 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 10 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 23 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 8 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 11 kişi Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa -Lefkoşa Merkez-1 / Hamitköy-1/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Gönyeli-2/ K.Kaymaklı-2/ Minareliköy-1
Girne Girne Merkez-7 / Karaoğlanoğlu-1/ Karakum-1 / Alsancak-1/ Çatalköy-1
Gazimağusa Gazimağusa Merkez-1/ Yeniboğaziçi-2/ Maraş-1
2 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6000
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10
Yerel Vaka Sayısı: 23
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 58
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 998.316
Toplam Vaka Sayısı: 6361
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5696
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 633
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 99
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 530
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 49
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 27
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1255
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1381
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