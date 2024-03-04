Tatar'dan Antalya'da ikili temaslar

Cumhurbaşkanı Tatar, 3’üncü Antalya Diplomasi Forumu için gittiği Antalya'da, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi

3’üncü Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.Tatar, görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla düzenlenen 3’üncü Antalya Diplomasi Forumu’nda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, davetten dolayı şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a teşekkür etti.Öte yandan Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi.Heyetler arası yapılan görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası ile ilişkileri ele alındı.Görüşmede ayrıca, 2022 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Anayasal adıyla Türk Devletler Teşkilatı’na gözlemci üye kabul edilmesinin ardından Cumhuriyet Meclisi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve diğer kurum ve kuruluşların da gözlemci üyelik statüsü kazanmasıyla TDT ile farklı alanlarda iş birliğini geliştirme yönünde atılabilecek adımlar ele alındı.