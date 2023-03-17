Güreşseverler Derneği, Dikmen İlkokulu’na kitap bağışı yaptı

Güreşseverler Derneği, Dikmen İlkokulu’ndan 12 öğrenciye İngilizce kitabı armağan etti.
Güreşseverler Derneği’nden Prof. Dr. Murat Tezer ve Yücel Hatay, bugün Dikmen İlkokulu’nu ziyaret ederek “Big English Pupil's Book ve Activity Book” adlı İngilizce ders kitaplarını sundu. Ayrıca Yücel Hatay da “Okullarımızda Spor” kitabını armağan etti.
Okul Müdürü Özgül Davulcu ve Müdür Muavini Eser Atamtürk Buran, kitap bağışından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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