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“Tarih geçmişten ibret ve ders almak için öğrenilir"

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“Tarih geçmişten ibret ve ders almak için öğrenilir"

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde öğretmenlere gönderilen ve ders kitabında Atatürk’ün yer aldığı sayfanın yırtılması talep edilen genelgeye ve kitabın toplatılması kararına tepki gösterdi.

Yazılı açıklamasında Arıklı, “Tarih geçmişten ibret ve ders almak için öğrenilir. Tarih geleceğe sürülen arabanın dikiz aynasıdır. Güney komşularımız tarihi iyi okumadıkları ve bir türlü ders almadıkları için sürekli hata yapıyor ve bizden de sürekli tokat yiyorlar. Halbuki Atatürk’ü öğrenselerdi bizlerle iyi geçinmek mecburiyetinde olduklarını gayet iyi anlarlardı” dedi.

Arıklı, tarihi nasıl okutup, hangi müfredata göre ders vereceklerini kendileri bildiğini, sadece iyi komşu olarak “Atatürk’ü ve Türk milletinin tarihini iyi okuyun” tavsiyesinde bulunabileceklerini belirtti.

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