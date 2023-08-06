Talat: İki devlet önerisi ciddi bir öneri değil

Talat, kendisi açısından iki devlet önerisinin ciddi bir öneri olmadığını ancak “Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk liderliğinin iki devlet önerisiyle ilgili tavrında bazı değişiklikler beklediğini söyledi

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın, Astra 92,8 radyosuna verdiği söyleşide “Türk tarafının ve mevcut Kıbrıs Türk liderliğinin iki devlet çözümü önerisini ciddiyetten yoksun bulduğunu söylediği" öne sürüldü.

Haravgi’nin aktardığına göre, iki devlet çözümünden yana olanların ne istediklerini bildiklerinden de kuşku belirten Talat, bu önerinin yapılandırılmış ve detaylı bir öneri olmadığı, destekleyen argümanları bulunmadığını, detaylarının bilinmediğini söyledi.

Kendisi açısından iki devlet önerisinin ciddi bir öneri olmadığını ancak “Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk liderliğinin iki devlet önerisiyle ilgili tavrında bazı değişiklikler beklediğini söyleyen Talat, Türkiye’nin söyleminde "çok ufak bir değişiklik fark ettiğini" ancak bunun, müzakerelerin yeniden başlamasına olanak sağlayacak derecede güçlenip güçlenmeyeceğinin anlaşılması için henüz erken olduğunu kaydetti.

Türk tarafının "gerçekler" ifadesi ile ne kast ettiği sorusuna karşılık Talat, “Ada’da iki devlet olduğunu, Kıbrıs Türk devletinin kendi yapıları, birimleri, mahkemeleri, bakanlıkları, yönetim mekanizmaları vb olduğunu, çözüme ulaşılabilmesi içi bu gerçeklerin uluslararası toplum tarafından tanınması gerektiğinin kast edildiğini” söyledi. Gazeteye göre Talat, bunun yakın zamanda dile getirilmiş bir tez olmadığını, yıllar önce Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş tarafından birçok kez dile getirildiğini hatırlattı.

Haravgi'nin haberine göre, Mehmet Ali Talat, bu aşamada müzakerelerin yeniden başlamasının çok zor olduğunu, önce Türkiye’nin AB’yle ve dünyanın geriye kalanı ile ilişkilerinin yeniden tayin edilmesi ve iyileşmesi gerektiğini, bunun, Kıbrıs sorununun iki bölgeli iki toplumlu federasyon zemininde çözüm müzakerelerine bir miktar ivme katabileceğini ifade etti. Talat, müzakerelerin kazanımlarının korunması gerektiğini, çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması için müzakerelerde varılan bütün anlaşma ve yakınlaşmaların dikkate alınmakla kalmayıp, kabul de edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

