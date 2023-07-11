Taçoy’un istifası cebinde

Çalışma Bakanı Taçoy, bir süredir kulislerde konuşulan “görevden alınacağı” yönündeki iddialar üzerine Başbakan Üstel’den görüşme talep etti. Taçoy “İsmimin pazarlıklarda geçmesi ya da kurultay hesaplarına alet edilmesi kabul edeceğim bir şey değil” dedi

Ulusal Birlik Partisi’nde kabine değişimi ile ilgili dedikodular siyasi kulisleri hareketlendirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, bir süredir kulislerde konuşulan “görevden alınacağı” yönündeki iddialar üzerine Başbakan Ünal Üstel’den görüşme talep etti, “iddiaları sormaya” karar verdi.

Hasan Taçoy, “Başbakan ile güncel konuları görüşeceğim” dedi, “görevden alınacağınız iddialarını da görüşmeyi düşünüyor musunuz” sorusuna, “Parmağın arkasına saklanmaya gerek yok. Bu söylentileri de konuşacağım” şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un, ara seçimlerin ardından görevden alınacağı kulislerde bir süredir konuşuluyordu.

İddialara göre Taçoy’un yerine UBP Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu atanacak. Öte yandan kabinenin bazı üyelerinin de değişeceği konuşuluyor.

Taçoy, isminin bu şekilde anılmasından rahatsız. “Görevden alınacak” söylentileriyle ilgili Hasan Taçoy, “Siyasette yeni değilim. Yedi kez sandıktan çıktım. İsmimin pazarlıklarda geçmesi ya da kurultay hesaplarına alet edilmesi kabul edeceğim bir şey değil” dedi.

İstifa ile ilgili dedikodulara da cevap veren Taçoy, “Başbakandan randevu talep ettim. Söylenenler benim de kulağıma geliyor. Başbakanın böyle bir niyeti varsa, işini kolaylaştıracağım. Benim esas görevim milletvekilliği. Kimliğim UBP. Ötesindeki tartışmalar hem UBP’ye ben bana zarar verir… Kişisel olarak istifa etmeye hazırım, görevi bırakmak benim için dünyanın sonu değil” dedi.

Taçoy, “UBP’nin kapsamlı bir değerlendirme yapması, seçim sonuçlarını değerlendirmesi, Güneydeki ve Yunanistan’daki gelişmeleri değerlendirmesi gerekiyor. Tartışmayan, karar almayan her siyasi yapı, ülkesine de zarar verebilir. Biz bu hataya düşmeyeceğiz. Başbakanla kapsamlı bir şekilde her şeyi konuşacağım. Kabinede benle çalışmak istemiyorsa da bunda ısrar edecek değilim. Bakanlık talebim olmadığı gibi, görevden alınmam da dünyanın sonu olmayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, istifa edeceği yönündeki iddialarla ilgili yeni bir açıklama yaptı, Başbakan Ünal Üstel ile telefonda görüştüğünü, bugün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yüz yüze görüşme kararı aldıklarını söyledi.

Ancak söz konusu gelişmelerin, yaklaşan kurultayla ilgili olup olmadığına ilişkin soru üzerine Taçoy, “Tüzüğe göre kurultay, Kasım 2023’e denk geliyor. Çevrem, arkadaşlarım aday olmamı arzu ederse, evet adayım” dedi.

“İSTİFA BASİT, BİR SATIRLIK YAZI”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı görevinden alınacağı yönündeki “dedikoduların” uzun zamandır konuşulduğunu söyleyen Taçoy, “Geldiydi, gittiydi, kaldıydı gibi iddialar, makamları yıpratıyor. Bu yüzden birkaç yerde ‘bakan olarak doğmadım’ diye söylemlerim oldu” dedi, “Başbakan ile konuşacağım konu da budur” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel ile aralarındaki sorunun “dedikodular” olduğunu söyleyen Taçoy, Ünal Üstel ile telefonda görüştüklerini, bugün Bakanlar Kurulu’ndan sonra yüzyüze görüşme kararı aldıklarını ifade etti.

Taçoy, istifa mektubunun cebinde olmadığını ama istifa mektubu yazmanın oldukça kolay olduğunu belirterek, “Bir satırlık yazı” dedi.

“ÇEVREM, ARKADAŞLARIM ADAY OLMAMI ARZU EDERSE, EVET ADAYIM”

Söz konusu gelişmelerin, yaklaşan kurultayla ilgili olup olmadığına ilişkin soru üzerine, “Parti tabanındaki desteğim bellidir. Genel başkanlık yarışı için bakanlığı terk edip çalışmam gerekir mi? 1 buçuk yıl önce kurultayda adaydım. Aday olmayı ve kurultayın başka bir şey olduğunu, parti içinde Başbakana söyleyen bir kişiyim” yanıtını verdi.

Taçoy, yine soru üzerine “Çevrem, arkadaşlarım aday olmamı arzu ederse, evet adayım” dedi.

Taçoy kurultayın UBP tüzüğüne göre Kasım 2023’e denk geldiğini söyledi, “Siyasi Partiler Yasası ise tüzükte belirtilen süre içinde yapılmayan kurultayların en fazla 3 yılda bir yapılması gerektiğini söylüyor. Ama kurultay tarihi tüzüğe göre 2 yılda 1’dir. UBP’liler, demokrasiye inanan insanlardır” şeklinde konuştu.

