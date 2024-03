Taçoy: “Nüfusun tüm yönleriyle tespit edilmesi gerekiyor”

UBP Milletvekili

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, ülke, her açıdan planlamaların en doğru şekilde yapılabilmesi için nüfusun tüm yönleriyle tespit edilmesi gerektiğini kaydetti.



Ofisinden yapılan açıklamaya göre Taçoy, Kanal T’de katıldığı Ahmet Kaptan'ın programında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

UBP Genel Başkan adaylığına yönelik “UBP üyeleri size niçin oy versin ve kazanmanız durumunda hangi temel düşünce ve yenilikleri getireceksiniz?” şeklindeki soruyu yanıtlayan Taçoy, yapılması gereken ve hayata geçireceği çok fazla şey bulunduğunu söyledi, ilk etapta temel başlıkları sıraladı.

Taçoy, 25 yılı aşan bir süredir milletvekili olduğunu anımsatarak, bakanlık görevi sürdürdüğü dönemlerde bakanlar kurulu toplantılarında Derviş Eroğlu hariç tüm başbakanlar ile tartışmış olduğunu söyledi.

Bunun nedenini “elde ettiğim tecrübeler ışığında, bazı işlerin proje üzerinden yürütülmesi gerektiğini her zaman söyledim, bunu hep aklımda tuttum ve yaptım” şeklinde açıklayan Taçoy, şöyle devam etti:

“12 aylık bakanlık döneminde Bilişim Adası Projesi’ni başlattım. Ardından yarısı pandemide olmak üzere, diğer bir 17 aylık bakanlık görevimde Kıb-Tek’in borcunu kapattım. Sosyal Sigortalar maaş ödeyemezken, prim ödeyen 140 bin çalışan, 1’e 3 emekli-çalışan oranı hedefi tamamlandı. Sigortalar borcunu ödedi ve şimdi artık 13’üncü maaşları borçlanmadan ödeyebilecek durumda. İhtiyat Sandığı yüzde 20 kâr payı dağıttı. Bunların hepsi de halk için elzem olan ve yapılması gereken şeylerdi. Elektrik Kurumunun borcunu öderken elektriğe zam yapmadık. Bir kuruş bile artış olmadı, aksine, ödeyenlere yüzde 15 indirim oldu. Hasan Taçoy’a oy vermek, bana verilen o imkanı değerlendirme noktasından geçer.”

Ülkede vatandaşın iyi ve doğru anlaşılmasına ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Taçoy, “Vatandaşın ne söylediğini bilmek ve onun verdiği mesajı doğru almak liderlere mahsus bir özelliktir. Eğer vatandaş bir şey söylerken siz başka bir şey yaparsanız bu doğru olmaz ve kaybedersiniz. Benim derdim esas olarak bunlardır” şeklinde konuştu.

Yönetim anlayışı olarak çok farklı yenilikler getireceğini kaydeden Taçoy, çok ekstrem düşünceleri bulunduğunu, bunlardan en basitinin tarım ve hayvancılık için enerji katkısı yapmak olduğunu, geriye kalanları tüm detaylarıyla günü geldiğinde kamuoyu ile paylaşacağını söyledi.

Hasan Taçoy, herkesin bir sosyal devlet hayali bulunduğuna işaret ederek, UBP’nin sosyal hizmet anlayışının, kendilerini sosyal demokrat olarak niteleyen partilerden daha üstün olduğunu vurguladı.

Kendisinin UBP Genel Başkanlığı sırasında “gelen gideni aratır” sözünün artık yürürlükten kalkacağını dile getiren Taçoy, “Biz bu işi ele aldığımızda bu ülkedeki farklılığı hissettirecek kadar önemli işlere imza atacağız, ben bu iddiadayım” ifadelerini kullandı.

Sahte diploma skandalına ilişkin bir soru üzerine, bu konuda Meclis komitesi kurulmasının doğru olduğunu ifade eden Taçoy, bu varken Başbakanlıkta da benzer bir komite kurulmasının yanlışlığını vurguladı ve bu durumu eleştirdi.

Hasan Taçoy, “Meclis YÖDAK’tan birisini çağırıp sorgulayacak, sonra da Başbakanlık Müsteşarı mı aynı kişiyi sorgulayacak?” diye sordu ve “Meclis devletin en üst makamlarındandır. Yürütme yasamadan çıkar. Yasamadan çıkacak bir sonuca, her ne olursa olsun, yürütmenin saygı duyması lazımdır” dedi.

Yaşananların yükseköğretime darbe vurabileceğine dikkat çeken Taçoy, ülkeye gelen yabancı öğrencilerin şaibeli bir diploma ile ülkesine dönmek istemeyeceğini vurguladı.

Kalite seviyesi farklı olsa da ülkede gerçek anlamıyla bir yükseköğretim bulunduğunu ifade eden Taçoy, ülkenin ekonomik lokomotiflerinden olan yükseköğretimin kalitesinin denetim vasıtasıyla daha da artırılması gerektiğini söyledi.

Taçoy, mecliste kurulmuş olan “İstatistik Kurumu Verilerinin Araştırılması Komitesi”ne ilişkin bir başka soru üzerineyse, kurulan araştırma komitesinin yapacak çok işi olduğuna işaret etti.

“Belki de bu komitenin alacağı kararın sonucunda nüfus sayımı yapılması gerektiği ortaya çıkacaktır” diyen Taçoy, ülke nüfusunun tüm yönleriyle tespit edilmesi gerektiğini kaydetti.

Taçoy, bir ülkedeki hayat pahalılığının sadece gıda üzerinden hesaplanamayacağının altını çizerek, komitenin esas amacının bu hesaplamanın nasıl gerçekleşmesi gerektiğini ortaya çıkarmak olduğunu belirtti.