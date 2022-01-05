Sivil toplum örgütü vatandaşın beleş hizmetkarıdır



Demokrat Parti Genel Başkan yardımcısı, Girne Milletvekili Adayı Redif Nurel, Hakikat Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Müteahhitler Birliği yönetiminde 14 yıl görev yaptığını hatırlatan Nurel, hem fiyat farkından hem de döviz artışlarından kaynaklanan anahtar teslim fiyat ile alınan ihalelerde çok büyük sıkıntılar yaşandığının altını çizdi.

Nurel, “ülkemizdeki ihale müteahhitleri maalesef günden güne eriyor. İşin kalitesi düşmediği takdirde müteahhit batmak durumunda kalıyor. Devlet ihaleleriyle alakalı fiyat, metraj ve döviz farkı uygulamalarının kesinlikle yürürlüğe girmesi lazım. Bunlar yapılmadığı takdirde müteahhitlerin ayakta kalabilmesi için şartlar çok daha ağırlaşacaktır. Çünkü Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ihalelerde bu tip uygulamalar geçerlidir. Düşünün ki bir yol ihalesi yapılacak, oradaki m3 ve tonaj gibi hesaplamak mümkün değildir. Ek iş ile ilgili sıkıntılar yaşanır, dolayısıyla hem kontrol bazında hem proje bazında çok daha iyi incelenip ona göre projeler ihaleye çıkarılması gerekir” dedi.



SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN ÖNERİLERİNİ HÜKÜMETİMİZ MUHAKKAK CİDDİYETLE İNCELEMELİDİR



Sivil toplum örgütlerinin önerileri son derece önemli olduğunu vurgulayan Nurel, bu kuruluşların vatandaşın beleş hizmetkarı olduğunun altını çizdi.

Redif sözlerine şöyle devam etti;

“Sadece Müteahhitler Birliği olarak değil, bütün sivil toplum örgütlerinin önerilerini hükümetlerimizin muhakkak ki ciddiyetle inceleyip ona göre adımlar atması lazım. Çünkü sivil toplum örgütleri sizin kullanabileceğiniz para vermeden hatta iş satın alabileceğiniz, fikirleri ve çalışmaları elinize geçirebileceğiniz çok önemli örgütlerdir. O yüzden sivil toplum örgütlerinin önerileri son derece önemlidir. Ama bunların hepsi yürürlüğe girecek değildir. Doğru olanı seçip yürürlüğe koyarsınız, yanlış olanı ve kayırmacılık isteyen noktaları da devlet aleyhine olmayacak şekilde düzenleyip ona göre yürürlüğe koyabilirsiniz. Bu yüzdendir ki Müteahhitler Birliği yasasının ve inşaat encümeni yasasının bir an önce değişmesi, günümüz koşullarına uyarlanması gerekmektedir.