“Sesimiz daha güçlü duyulacak”

Bakan Ataoğlu, Azerbaycan’da düzenlenen TÜRKSOY Daimi Konseyi 40. Dönem Kültür Bakanları toplantısına katıldı

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Azerbaycan ile olan kardeşlik ilişkilerimizi TÜRKSOY’a üye diğer ülkelerle de geliştireceğiz.” dedi.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi'nin Azerbaycan’ın Şuşa kentinde düzenlenen 40'ıncı dönem toplantısı dolayısıyla gerçekleşen toplantıya, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Ataoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada TÜRKSOY'un Türk dünyasının kültür birliği misyonunu takdir ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk dünyasının bir parçası olmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Ataoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türk Dünyası 2040 Vizyonu ile üye ülkeler olarak, TÜRKSOY'u daha farkında, daha sorumlu, daha verimli ve daha güçlü bir teşkilata dönüştürmeyi hedefleyerek teşkilat üyelerinin de birbiri ile olan kurumsal iş birliğini derinleştirmeyi amaçlıyoruz.

TÜRKSOY 2040 Vizyonu çalışmasını incelediğimde. TÜRKSOY'un bu çalışmayı Türk Devletleri Liderleri tarafından kabul edilen “Türk Dünyası 2040” vizyonunu destekler nitelikte hazırladığını görüyorum. Yapılan bu çalışmaların TÜRKSOY’un kurumsal olarak da gelişimine ve hitap ettiği kitlenin de genişlemesine imkan sağlayacak olumlu gelişmelere fırsat yaratacağını gözlemledim. Bu durum da bizleri memnun etmiştir.

Ambargolar altında yaşamaya çalışan Kıbrıs Türk halkının Türk dünyası ile çok daha sık ve çok daha geniş platformlarda buluşmasına imkan sağlayacak projelerin olması bizler için oldukça önem arz etmektedir.

Bu yıl düzenlenen organizasyonlarda Kardeş Azerbaycan’ın bizleri çok güzel karşıladığını ifade etmek isterim. Azerbaycan ile ülke olarak ilişkilerimiz her geçen gün güçleniyor. Bu kardeşlik bağlarını diğer Türki Cumhuriyetler ile de geliştirmeyi arzuluyoruz.

TÜRKSOY 2040 Vizyonu ile TÜRKSOY'un daha güçlü bir teşkilata dönüştürülmesiyle, Türk kültürü etrafında birleşen Türk dünyasının, kültürü ve sanatıyla uluslararası arenadaki varlığının da güçleneceğine ve sesimizin daha güçlü duyulacağına inancım tamdır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bizler de Türk dünyasının Akdeniz'deki bir uzantısıyız. Bu bağlamda Türk dünyasının bir parçası olmaktan gurur duyduğumuzu belirtir, önümüzdeki yıllarda Gazimağusa şehrimizin Türk Dünyası kültür başkenti ilan edilmesi yönünde teşkilat üyelerinin olumlu yaklaşımlarını almış olmaktan da memnuniyet duymaktayız.

KKTC devleti olarak TÜRKSOY'un etkinliklerine ev sahipliği yapmak, Türk Dünyasını evimizde ağırlamak en büyük arzumuzdur.

Bizler bu çatı altında en değerli hazinemiz olan kültürel zenginliklerimizi, paylaşmak suretiyle çoğaltıyoruz, zenginleştiriyoruz ve hep beraber halklarımız için çalışıyoruz.”

