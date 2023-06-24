''Seçmen Kötü Gidişata Dur Diyecek''

UBP Milletvekili Adayı Ali Başman, seçilmesiyle gençliğe, ekonomiye, eğitime, KKTC’ye güç katacaklarını vurguladı

Ulusal Birlik Partisi, 25 Haziran Pazar günü yapılacak milletvekilliği ara seçimini kazanmak için Adayı Ali Başman etrafında kenetlendi.Gönyeli’de düzenlenen büyük buluşma etkinliğinde konuşan UBP Milletvekili Adayı Ali Başman, “Bu adaylık süreci herkese nasip olmaz. İnanılmaz güzellikler yaşadım. Rüya mı gerçek mi diye soruyorum. Bu sevgi seline, ilginize alakanıza çok teşekkür ediyorum. Bayram arifesinde, sizin desteğinizle, 24 arkadaşımın yanında olacağım” şeklinde konuştuÜlkenin ekonomik ve finans yönetiminde görevli yol arkadaşlarına, yardımcı olmak için bu yola çıktığını vurgulayan Başman, “ Devletimize inanıyoruz. Devletimizi, insanımızı daha güzel günlere, ancak yürekten inanlar götürebilir. Biz inanıyoruz, sonuna kadar devletimiz, halkımız, Anavatanımız diyoruz” şeklinde konuştu.“Ülkeme hizmet etmekten daha anlamı bir görev, daha büyük bir iş yoktur” diyen Başman, seçilmesiyle gençliğe, ekonomiye, eğitime, KKTC’ye güç katacaklarını vurguladı.Başman, “ Yolumuz açık olsun, Gazamız mübarek olsun… Yürüyelim arkadaşlar” sözleriyle büyük alkış aldı.CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu “Bu seçim başlangıç olacak. İnsanlar yeniden gülebilmeyi, morallerini yükseltmeyi ve umutlarını geliştirmeyi başaracak. Hepimiz için umut seçimi olsun” dediCumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, yarın yapılacak ara seçim öncesi HALKIN SESİ’ne konuştu.Sami Özuslu, dertlerinin memleket olduğunu vurguladı ve insanların alım gücünün düştüğünü, temel ihtiyaçlarını dahi alamaz noktaya getirildiğini kaydetti.Özuslu toplumun tüm kesimlerinin bu pazar günü gerçekleştirilecek ara seçimde, “hükümete” bir ders vereceğine dikkat çekti.Özuslu, seçimde elde edecekleri başarının adeta domino etkisi yaracağını, birçok dengeyi etkileyip değiştireceğini belirtti.25 Haziran ara seçimlerinin bir başlangıç noktası olacağına işaret eden Özuslu, “Bu layık olmadığımız sistemi sonlandırmanın başlangıç günü 25 Haziran’dır. 26’sı sabahı çok büyük fırtınalar kopacak. İç politikada da Kıbrıs sorununda da değişimin başlangıcı olacak” ifadelerini kullandı.25 Haziran’da sandığa gitmenin en önemli görev olması gerektiğine dikkat çeken Özuslu, “Memleketi yaşanmaz hale getirenlere Kıbrıs Türk halkı tepkisini ortaya koyacak” ifadelerini kullandı.Özuslu “30 yıllık meslek hayatımda kimseyi dışlamadım, bundan sonra da siyasi görevimde haklıdan yana ezilenden yana emekçiden yana olmaya özgürlükten laiklikten hukukun üstünlüğünden yargı bağımsızlığında yana olmaya devam edeceğim” dedi.Herkesi sandığa çağıran Özuslu “Toplumsal birlikteliği yakalayabiliriz. Bunu başarabilirsek çözemeyeceğimiz hiçbir sorun kalmayacak. Bu seçim başlangıç olacak. İnsanların yeniden gülebilmeyi, morallerini yükseltmeyi ve umutlarını geliştirmeyi getirecek. Hepimiz için umut seçimi olsun” dedi.DP Milletvekili Adayı Serhan Aktunç, halkın kendilerinden biri olarak gördüklerinden dolayı gittiği yerlerde desteği en yakından gördüğünü belirttiDemokrat Parti (DP) Milletvekili Adayı Serhan Aktunç, ara seçimleri bir kıvılcım olarak gördüğünü söyleyerek, “Kendim ve partim adına bir kartopu olarak vurguluyorum bunu. Bu seçimde halkın artık büyük partilere karşı bir parti seçimi değil de artık doğru adaylar çıkarıldığı zaman, kendi gibi hisseden, sadece eleştiri yapmak için değil halkın genelini kapsayan kişilerin seçilmesi önümüzdeki seçimler için de bir tetikleyici olacak” dedi.Serhan Aktunç, halkın kendilerinden biri olarak gördüklerinden dolayı gittiği yerlerde desteği en yakından gördüğünü belirterek, “Çünkü yaşadıklarımı anlatıyorum, onlara içimden geldiği gibi konuşuyorum ve sözüm ile özümün bir olduğunu düşünüyorum. Siyasi partilere baktığınızda emekçinin yanında, sosyal demokrat olduğunu, ekonomik sıkıntıların en üst düzeyde olduğunu söyleyen partiyi görüyoruz, mesela bir tanesi billboardlara büyük paralar harcıyor, büyük kampanyalar yapıyor. Bu sözüyle özünün bir olmadığını gösteriyor” dedi.Serhan Aktunç, özel sektörün zorluklarını yaşamış biri olarak hem kamuya hem özel sektörün ihtiyaç ve beklentilerinin farkında olduğunu belirterek, “Üniversitede yaklaşık sekiz yıl hocalık yapıp bilimin ne kadar önemli olduğunu bilen ama diğer tarafta da iki yıl kamunun en üst düzeyinde çalışmış, Türkiye ile yapılan protokollerde, eylem planlarında birebir işin içinde olan en önemli bir, iki insandan biri olan, hepsini kucaklayabilen bir kişiyim. Halkımızın samimi, dürüst konuşan, sadece yapabileceklerini söyleyen birine ihtiyacı var” dedi.Serhan Aktunç, ara seçimleri bir kıvılcım olarak gördüğünü söyleyerek, “Kendim ve partim adına bir kartopu olarak vurguluyorum bunu. Bu seçimde halkın artık büyük partilere karşı bir parti seçimi değil de artık doğru adaylar çıkarıldığı zaman, kendi gibi hisseden, sadece eleştiri yapmak için değil halkın genelini kapsayan kişilerin seçilmesi önümüzdeki seçimler için de bir tetikleyici olacak” dedi.Aktunç, partiler adaylarının belirlerken halk ile sürekli beraber olan, adayları halkın içinden olan insanlardan seçilmesi gerektiğini belirterek, “Bazı partiler algı yapmaya çalışıyor ama biz bu seçimin en iddialı kişilerinden, partilerinden bir tanesiyiz. Pazar akşamı seçime gidecek olan vatandaşlarımızın da bunun farkında olduğunu düşünüyorum. Ne kadar algıyı değiştirmeye, spekülatif haberler yapmaya çalışsalar da pazar gününde ben çok büyük bir teveccühle iyi bir yerlere geleceğimi düşünüyorum” dedi.