"Seçim barajının yüzde 10'a çıkarılması gerek"

UBP Genel Başkan Adayı Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, UBP’nin şu an için yüzde 35 oy oranına sahip olduğunu ve sadece iki partinin yüzde 10 oranını geçebileceğini, ülke barajının yüzde 10’a çıkarılmasının daha istikrarlı ve daha güçlü bir siyasi yapı getireceğini, kendisinin de daha önce bu yönde çağrıda bulundu

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Başkan Adayı Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, seçim barajının yüzde 10'a çıkarılmasının daha istikrarlı bir yapının doğmasına yol açacağını belirtti.

Hasan Taçoy, Kıbrıs TV’de katıldığı programda, UBP’nin şu an için yüzde 35 oy oranına sahip olduğunu ve sadece iki partinin yüzde 10 oranını geçebileceğini, ülke barajının yüzde 10’a çıkarılmasının daha istikrarlı ve daha güçlü bir siyasi yapı getireceğini, kendisinin de daha önce bu yönde çağrıda bulunduğu söyledi.

UBP’nin tek başına iktidar hedefine doğru yükseltmesi gerektiğini ve UBP’nin bir sonraki seçimlerde de oyunu arttıracağına inandığını kaydeden Taçoy, doğru bir yönetimle UBP’nin kesinlikle tek başına iktidar olacağına inandığını kaydetti.

Siyasilere yönelik güvenin düştüğünü belirten Taçoy, siyasi partilerde var olan teşkilat aracılığıyla siyasetçiye yönelik bir iletişimin kurulmasının ilk temel görevi olduğunu anlattı.

UBP Genel Başkanı olması halinde halkın yukarıya doğru bir değişim sürecine taşınacağını belirten

Hasan Taçoy, “Bunu tek başına başbakan yapmayacak. Başbakan sadece orkestra şefi olacak. Orkestra şefi eğer ritmi tutturursa ve hatalar yapmadan koordine edebilirse bir çok şey daha farklı bir yere gelecektir” dedi.

GENÇLERİN GELECEĞE YÖNELİK KAYGILARI

“Yarınımız için ne yapıyoruz, ne yaptık ve ne yapacağız” sorularının son derece önemli olduğunu, gençlerin geleceğe yönelik kaygılarının ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizen Taçoy, toplumda oluşan sosyal dengesizliğin ortadan kaldırılması için atılacak adımlar bulunduğunu söyledi.

UBP’de Genel Başkan seçilirken Başbakanın da seçildiğini ifade eden Taçoy, “bu sorumlulukla karşınıza çıkıyorum” dedi.

Taçoy, yaptıklarının hesabını halka sürekli verme sözünü de verdiğini ifade etti.