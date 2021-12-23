Savaşan: 21-25 Aralık direnişini iyi anlamalı, anlatmalı ve belleklere kazımalıyız

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, 21 Aralık ile başlayan Mücadele ve Şehitler Haftası’nın, Kıbrıs Türk halkının şanlı varoluş Mücadelesi’nin en anlamlı günlerini oluşturduğunu, bu kararlı direniş olmasaydı bugün Kıbrıs adası üzerinde Kıbrıs Türk varlığından söz edilemeyeceğine vurgu yaptı.



Direniş olmasaydı siyasi varlığımız şekillenemeyecekti...

Katıldığı bir televizyon programında 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası’nı önemine dikkat çeken Ahmet Savaşan, “hiç kuşku yok ki şanlı varoluş mücadelemizin her aşamasının tarihi önemi vardır. Kıbrıs’ın dört bir yanında halkımızın sürdürdüğü ve yüzlerce şehidimizin kanı ve canı pahasına kazanılan bu kutsal mücadelenin, 21 Aralık gecesi ve takip eden günlerde ortaya konan kararlı ve örgütlü direniş ile başladığını unutmamız gerekiyor. Bu hafta içinde Kıbrıs Türk halkının ve liderliğinin sergilediği kararlı tutum olmasaydı, bugünkü devlet yapımız ortaya çıkmamış ve bugünkü siyasi varlığımız da şekillenmemiş olacaktı” dedi.



Tarihi mücadele iyi anlatılmalı...

Kıbrıs’taki sorunun Kıbrıs Rumlarının bütün adaya tek başlarına sahip çıkma gayretlerinden ve Kıbrıs Türk halkının buna olanak vermemesinden kaynaklandığını dünyaya anlatmak istiyorsak 21 Aralık 1963’te ve takip eden günlerde neler yaşandığını hem yeni kuşaklara aktarmak, hem de dünyaya anlatmak gerektiğini vurgulayan Ahmet Savaşan, “bu tarihi gerçekleri ortaya koymakta yetersiz kaldığımız zaman, adada neden iki ayrı devlet veya neden eşit egemenlik istediğimizi anlatmamız da zorlaşmaktadır. Bu tarihi mücadele günlerini iyi anlamalı, anlatmalı ve belleklere kazımalıyız” ifadelerini kullandı.



21 Aralık direnişi unutulmamalı...

“Yakında gerçekleştireceğimiz seçimler, siyasi varlığımızı ve kendi kendimizi yönetme yetimizi bütün dünyaya bir kez daha göstermiş olacaktır” diyen Ahmet Savaşan, “ne var ki, en temel insan haklarından olan kendi kendini yönetme hakkını kullanabiliyor olmamızın 21 Aralık direnişi sayesinde olduğunu unutursak, bu hakkı kullanamayacağımız günlerin gelmesinin yolunu da açmış oluruz” ifadelerine yer verdiği mesajını, “Bu anlamlı haftada bütün şehitlerimizin huzurunda bir kez daha saygı ile eğilirken, gazilerimize sağlıklı bir ömür, yitirdiğimiz direnişçilerimize rahmet dilerim” diye tamamladı.

