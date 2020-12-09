Saner, yeni kabineyi açıkladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) ortaklığında kurulan yeni koalisyon hükümetinin kabinesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunuldu.

UBP’nin Başbakanlık ve 7 bakanlık, DP’nin 2 bakanlık ve YDP’nin bir bakanlık aldığı kabinede görev alan isimler şöyle:

UBP

Başbakan Ersan Saner

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu

İçişleri Bakanı Kutlu Evren

Maliye Bakanı Dursun Oğuz

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel

Sağlık Bakanı Ali Pilli

DP

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman

YDP

Ekonomi ve Enerji Bakanı, Başbakan Yardımcısı: Erhan Arıklı