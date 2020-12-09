banner583
banner572
UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
46 0
“Direkt uçuşların olmaması kabul edilemez”
“Direkt uçuşların olmaması kabul edilemez”
36 0
 
“İlla birinin başına bir şey mi gelsin?”
“İlla birinin başına bir şey mi gelsin?”
19 0
Köyün su deposuna deterjan döktüler!
Köyün su deposuna deterjan döktüler!
88 0
Koronanın fendi, futbolu yendi
Koronanın fendi, futbolu yendi
103 0
Hekimler fidan dikti
Hekimler fidan dikti
18 0
“Çıkmazdayız”
“Çıkmazdayız”
30 0
banner529
banner570

Saner, yeni kabineyi açıkladı

banner476

banner577
Saner, yeni kabineyi açıkladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) ortaklığında kurulan yeni koalisyon hükümetinin kabinesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunuldu.

UBP’nin Başbakanlık ve 7 bakanlık, DP’nin 2 bakanlık ve YDP’nin bir bakanlık aldığı kabinede görev alan isimler şöyle:

UBP

Başbakan Ersan Saner

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu

İçişleri Bakanı Kutlu Evren

Maliye Bakanı Dursun Oğuz

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel

Sağlık Bakanı Ali Pilli

DP

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman

YDP

Ekonomi ve Enerji Bakanı, Başbakan Yardımcısı: Erhan Arıklı

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.