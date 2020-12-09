Saner, yeni kabineyi açıkladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) ortaklığında kurulan yeni koalisyon hükümetinin kabinesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunuldu.
UBP’nin Başbakanlık ve 7 bakanlık, DP’nin 2 bakanlık ve YDP’nin bir bakanlık aldığı kabinede görev alan isimler şöyle:
UBP
Başbakan Ersan Saner
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu
İçişleri Bakanı Kutlu Evren
Maliye Bakanı Dursun Oğuz
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel
Sağlık Bakanı Ali Pilli
DP
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman
YDP
Ekonomi ve Enerji Bakanı, Başbakan Yardımcısı: Erhan Arıklı