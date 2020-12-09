Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin yeni binası açılıyor

Üç bin metrekare alan üzerine kurulu Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yeni binasında, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile hemşirelik bölümü öğrencilerinin yararlanacağı 20 derslik, 8 tam donanımlı laboratuvar, 400 kişilik konferans salonu, 3 toplantı odası, sergi salonu, ve kafeterya yer alıyor

Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin yeni binası, 18 Aralık Cuma günü açılacak.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, törende, Günsel Aile Kurulunun kararı ile “Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu” ismi verilen 400 kişilik konferans salonu ve 42 sanatçının 65 eserinden oluşan COVID-19 sergisinin açılışı da gerçekleştirilecek.Üç bin metrekare alan üzerine kurulu Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yeni binasında, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile hemşirelik bölümü öğrencilerinin yararlanacağı 20 derslik, 8 tam donanımlı laboratuvar, 400 kişilik konferans salonu, 3 toplantı odası, sergi salonu, ve kafeterya yer alıyor.Günsel Aile Kurulunun kararı ile “Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu” adı verilen Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yeni binasında yer alacak 400 kişilik konferans salonunun açılışı da aynı törende gerçekleştirilecek.Ev sahipliği yapacağı pek çok bilimsel ve kültürel etkinlikle Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu, Girne Üniversitesi öğrencilerinin ve halkın kullanımında olacak.Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Günsel Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek COVID-19 Sergisi’nde, YDÜ öğretim elemanları ile Türk dünyasından Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan ve Ukrayna'dan ödüllü 42 sanatçının resim ve baskı resimlerinden oluşan eserleri yer alacak.