banner583
banner572
UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
46 0
“Direkt uçuşların olmaması kabul edilemez”
“Direkt uçuşların olmaması kabul edilemez”
43 0
 
“İlla birinin başına bir şey mi gelsin?”
“İlla birinin başına bir şey mi gelsin?”
19 0
Köyün su deposuna deterjan döktüler!
Köyün su deposuna deterjan döktüler!
88 0
Koronanın fendi, futbolu yendi
Koronanın fendi, futbolu yendi
103 0
Hekimler fidan dikti
Hekimler fidan dikti
18 0
“Çıkmazdayız”
“Çıkmazdayız”
30 0
banner529
banner570

Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin yeni binası açılıyor

banner476

Üç bin metrekare alan üzerine kurulu Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yeni binasında, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile hemşirelik bölümü öğrencilerinin yararlanacağı 20 derslik, 8 tam donanımlı laboratuvar, 400 kişilik konferans salonu, 3 toplantı odası, sergi salonu, ve kafeterya yer alıyor

banner577
Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin yeni binası açılıyor
Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin yeni binası, 18 Aralık Cuma günü açılacak. 
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, törende, Günsel Aile Kurulunun kararı ile “Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu” ismi verilen 400 kişilik konferans salonu ve 42 sanatçının 65 eserinden oluşan COVID-19 sergisinin açılışı da gerçekleştirilecek. 
Üç bin metrekare alan üzerine kurulu Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yeni binasında, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile hemşirelik bölümü öğrencilerinin yararlanacağı 20 derslik, 8 tam donanımlı laboratuvar, 400 kişilik konferans salonu, 3 toplantı odası, sergi salonu, ve kafeterya yer alıyor. 

Günsel Aile Kurulunun kararı ile “Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu” adı verilen Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yeni binasında yer alacak 400 kişilik konferans salonunun açılışı da aynı törende gerçekleştirilecek. 
Ev sahipliği yapacağı pek çok bilimsel ve kültürel etkinlikle Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu, Girne Üniversitesi öğrencilerinin ve halkın kullanımında olacak. 
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Günsel Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek COVID-19 Sergisi’nde, YDÜ öğretim elemanları ile Türk dünyasından Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan ve Ukrayna'dan ödüllü 42 sanatçının resim ve baskı resimlerinden oluşan eserleri yer alacak.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.