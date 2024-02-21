banner913
banner932
Sahte diploma alan milletvekili kim?
Sahte diploma alan milletvekili kim?
24 0
Şampiyon Melekler Kupası Çamlıkspor’un
Şampiyon Melekler Kupası Çamlıkspor’un
23 0
 
Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
45 0
Narenciyeciler eylem yaptı
Narenciyeciler eylem yaptı
22 0
TDP’nin 8’inci Olağan Kurultayı 25 Şubat’ta yapılıyor
TDP’nin 8’inci Olağan Kurultayı 25 Şubat’ta yapılıyor
15 0
Yeniboğaziçi’ne yeni okul
Yeniboğaziçi’ne yeni okul
144 0
YDK, Ordu’dan namağlup final vizesiyle döndü
YDK, Ordu’dan namağlup final vizesiyle döndü
19 0
banner1012

Sahte diploma alan milletvekili kim?

Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay, “bir milletvekilinin sahte diploma aldığı ve bunu tedavüle sürerek kullandığı iddiasıyla Polis’e şikayette bulunduklarını” bildirdi

banner974
Sahte diploma alan milletvekili kim?
banner971
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “bir milletvekilinin sahte diploma aldığı ve bunu tedavüle sürerek kullandığı iddiasıyla Polis Genel Müdürlüğü’ne şikayette bulunduklarını” açıkladı.
Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özersay, “Polisimizin gerekli hassasiyeti göstererek konuyu kısa sürede açıklığa kavuşturacağına inanıyoruz” dedi, “Ceza yasamıza göre suç olan bu türden bir eylemde bulunan kişi bir milletvekili dahi olsa yargılanmalı ve cezasını çekmelidir” vurgusu yaptı.
Kudret Özersay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Bugün (dün) itibariyle bir milletvekilinin sahte diploma aldığı ve bunu tedavüle sürerek kullandığı iddiasıyla Polis Genel Müdürlüğü’ne bir şikayet dilekçesi verdik. Bize gelen tüm bilgi ve belgeleri belirttik, bu konuda ifade vermeye hazır olduğumuzu da vurguladık. Polisimizin gerekli hassasiyeti göstererek konuyu kısa sürede açıklığa kavuşturacağına inanıyoruz. Tahkikatın selameti için bu aşamada detay vermek istemiyorum. Ceza yasamıza göre suç olan bu türden bir eylemde bulunan kişi bir milletvekili dahi olsa yargılanmalı ve cezasını çekmelidir. Konunun takipçisi olacağız!
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.