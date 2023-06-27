Çalışma Bakanı Hasan Taçoy, seçim sonuçlarıyla ilgili “Partili bizden şikayetçi, bunu kabul etmek lazım. Kurultay partiyi kendine getirir” dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, katıldığı programda seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Ulusal Birlik Partisi adına üzücü bir durum olduğunu söyleyen Bakan Taçoy, aynı zamanda önemli mesajlar veren ve mutlaka okunması gereken bir seçim sonucu olduğunun altını çizdi. Ulusal Birlik Partililerin sandığa gitmediğinin ortada olduğuna dikkat çeken Taçoy, partilinin neden sandığa gitmediğinin iyi analiz edilmesi gerektiğini söyledi. “Partili bizden şikayetçi, bunu kabul etmek lazım” diyen Bakan Taçoy “Düzelmezsen Genel Seçimlerde de aynısı olur mesajı verildi” diye ekledi.

Ulusal Birlik Partililerin, kendi siyasetçisinden şikayetçi olduğunu dile getiren Taçoy, partinin yapılanmasının da tabandan tepki aldığını söyledi.

KURULTAY PARTİYİ KENDİNE GETİRİR

Mevcut durumun kurultay ile çözülüp çözülmeyeceğine yönelik bir soruyu yanıtlayan Bakan Taçoy şu ifadeleri kullandı;

“Partili kurultay konusunda çok kızgındır. Partilinin kendi içerisindeki hiyerarşiyi oluşturabilmesi lazım. Son 2 Genel Başkanda olaylar farklı yaşandı. Partililer tepki gösterdi; demokrasiden kaçıyorsunuz dedi. Kurultay doğrudur; parti içerisindeki mekanizmayı düzenler. İlk önce parti içinde bu tartışmanın yapılması lazım. UBP demokrasiyi seven bir partidir. Demokrasiden kimsenin korkmaması lazım. Kurultay 2 yılda 1 yapılır tüzüğümüze göre. Kasım ayında yapılması gerekir.”

ATANAN BİR GENEL BAŞKAN ŞİKAYETİ…

Ali Başman’ın seçim çalışmaları çerçevesinde hatırı sayılır bir performans gösterdiğini söyleyen Taçoy, bunun da takdire şayan olduğunu belirtti. Partililerin de Başman’a karşı olmadığını ve Başman’ı başarılı gördüğünü söyleyen Bakan Taçoy, şanssızlığın partililerin kızgınlığı olduğunu şu sözlerle ifade etti;

“Bazı şeyleri iyi kıyaslamak gerekir. O seçim ruhunu heyecanı yakalayabildik mi hayır. Bunun nedeni de şikayetler. Atanan bir Genel Başkan şikayeti, hükümetteki şikayetler birçok pozisyon var bunlar için. Ben 1993 yılında adımı duyurmak için aday olmuştum. 30 yaşındaydım. Seçilmedim. Daha sonra 98’deki seçimde kazandım. Daha sonra devam ettim siyaset hayatıma. Partili Başman’a karşı değil, aksine partili Ali beyi başarılı gördü. Performansını da başarılı gördü. Başman devam ederse siyasi yaşamına; kazanır, UBP vefalıdır. Ama parti aşamadı kızgınlığını. Sonuçlar bu yüzden böyle oldu.”

