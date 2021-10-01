Özyiğit “Gelinen aşamada erken seçim kaçınılmaz”

TDP Genel Başkanı Özyiğit, yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla bugün toplanan Meclis’te gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla bugün toplanan Meclis’te söz alarak hükümet ve gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Özyiğit, “Yeni Yasama Yılı hayırlı olsun diyeceğim ama azınlık hükümetinin bitmiş yapısı ile ne kadar hayırlı olacak emin değilim” dedi.

Kendisinden önce konuşan Başbakan Saner’in ifade ettiği erken seçimin alınacak en doğru karar olacağını belirten Özyiğit, Meclisin ve azınlık hükümetinin bu yapısı ile toplum yararına icraat yapmasının mümkün olmadığını, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Meclisin kapalı olduğu dönemde azınlık hükümetinin skandallardan başka icraatının olmadığını belirten Özyiğit, “Pandemi ile mücadele edilen bu dönemde en hayati konuların başında gelen aşı konusunda bile gerekenler yapılamadı. Onbinlerce aşı geri iade edildi. Ada Pass uygulamasında da skandal yaşandı. Tıpkı özel jet krizinde olduğu gibi suçlu sadece çalışanlar oldu” diye konuştu. Olayın kapatılması yönünde müdahalelerin olduğu iddia edildiğini belirten Özyiğit, “Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile başlayan UBP kurultayı ile devam eden müdahaleler buralarda da mı yaşanmaktadır” diye sordu.

“Karar Para Aklama Kararnamesinden Kimler Yararlandı?”

Hükümetin 3 Ağustos’ta yurt içi ve yurt dışında bulunan kayıt dışı gelirlerin “% iki buçuk vergi” karşılığında kayıt altına alınması ile ilgili çıkardığı kararnameyi TDP olarak mahkemeye taşıdıklarını, bunun üzerine de başka bir kararname ile söz konusu kararnamenin yürürlükten kaldırıldığını anımsatan Özyiğit, kararnamenin yürürlükte kaldığı 22 günde bundan kimlerin yararlandığını sordu. Kararnameden kimlerin yararlandığını ve ne kadar paranın aklandığını soran Özyiğit, Maliye Bakanı’nın bu konuda hem kendilerine hem de kamuoyuna açık ve şeffaf bir şekilde açıklama yapması gerektiğini kaydetti.

“Geri Ödenmeyen Krediler Kimlere Ait?”

Kalkınma Bankası yöneticileri tarafından yapılan açıklamalarda da Kalkınma Bankası’ndan verilen kredilerin önemli bir kısmının geri ödenmediğinin açıklandığını belirten Özyiğit, “Kimlere hangi şartlarda hangi miktarlarda krediler verildi? Kimler aldıkları paraları geri vermedi? Tüm bunlar da açıklanmalıdır. Sonra da ülkede kaynak yok diyorsunuz” diye konuştu.

“Türkiye’den Ne Kadar Kaynak Geldi”

Konuşmasında TC ile imzalanan protokol gereği buraya aktarılacağı açıklanan kaynak konusuna da değinen Özyiğit, “Ne kadar kaynak geldi, bunun ne kadarı savunmaya aktarıldı, ne kadarı Ankara’da çıkılan ihaleler içindir, ne kadarı mali bütçeye girdi. Bu sorulara ilgili gerekli yanıtları umarım verilir” dedi.

“Sn. Arıklı Mahkeme’ye Verecekti, Kendisi Mahkemelik Oldu”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın göreve geldiğinde ‘Kıb Tek’te şebeke var, bunların üzerine gideceğim, usulsüzlükleri bitireceğim” dediğini ancak tek bir kişi hakkında bile şikayette bulunmadığını belirten Özyiğit, “Sn. Arıklı usulsüzlük yapanları mahkemeye verecekti, gelinen aşamada kendisi mahkemelik oldu” dedi.

Özyiğit, ihalelerin iptal edilerek ihalesiz limit üzeri yakıt getirildiğini, böylece hem halkın sağlığının tehlikeye atıldığını hem de kurumun zarara sokulduğunu belirtti. Kıb Tek’in bilerek ve isteyerek itibarsızlaştırılarak özelleştirilmek veya özele daha da muhtaç edilmek istendiğini belirten Özyiğit buna izin vermeyeceklerini ifade etti. Kıb Tek özelinde yaşanan gelişmeleri ve oynanan oyunu bozmak adına geçtiğimiz gün dava açtıklarını anımsatan Özyiğit, ihalesiz yakıt alımı ile suç işleyen, limit dışı yakıt getirilmesine olanak sağlayarak halkın sağlığını tehlikeye atan, kurumun ve çevrenin geleceğini tehlikeye sokanlarla ilgili Yüksek İdare Mahkemesine başvurduklarını kaydetti.

“Kaç Kişi Vatandaş Yapıldı?”

Konuşmasında vatandaşlıklar konusuna da değinen ve bir süre önce konuyla ilgili bir ses kaydı yayımlandığını anımsatan Özyiğit, “Orada da ciddi iddialar ortaya konmaktaydı. Şimdi de her gün onlarca yüzlerce kişinin vatandaş yapıldığı iddia edilmektedir. İçişleri Bakanı bu konuda açıklama yapmalıdır. Bu konunun üzerine gideceğimizin ve takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim” dedi.

“Bu Toplumun Geleceğinden Daha Fazla Çalmayın”

Skandallarla anılan UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin aynı zamanda partizanca uygulamalara, eşitsizliğe adaletsizliğe devam ettiğini, vatandaşlarını işle aşla tehdit ettiğini belirten Özyiğit, “Artık yeter bu toplumun, ülkenin geleceğinden daha fazla çalmayın, gelin hep birlikte erken seçim tarihine karar vererek halkın önüne çıkalım, zaten halkın beklentisi de budur” dedi.

