Özyiğit; ‘50 bin vatandaş yapılacağı’ iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanını açıklama yapmaya davet etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit bugün Meclis’te yaptığı konuşmada, sınır kapılarının açılması, turizmin canlanması, Güney seçimleri ve vatandaşlık konusu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ekonominin can damarını oluşturan turizmin pandemi nedeniyle durduğu, yine pandemi nedeniyle ülkeye yeterli öğrencinin gelmediği ve sağlık açısından riskin oldukça azaldığı bir dönemde sınır kapılarının hemen açılması gerektiğini kaydetti. Sınır kapılarının açılmasının özellikle esnaf başta olmak üzere birçok kesim açısından can simidi niteliğinde olacağını belirten Özyiğit, bu konuda karar alınmayan her günün ülke ekonomisi açısından da olumsuz olduğunu kaydetti.

4 Haziran’dan itibaren ülkeye çift aşılı ve pcr testi ile karantinasız girişlerin başlayacağının açıklandığını belirten Özyiğit, buna olumlu bakmakla birlikte, daha önceki denetimsizlik ve kontrolsüzlük nedeniyle yaşanan acı tecrübelerden ders alınarak hareket edilmesinin önemine vurgu yaptı. Turizmin canlanmasının önemli olduğunu kendilerinin de buna destek verdiklerini belirten Özyiğit bunu yaparken kontrolün elden kaçırılmaması gerektiğini, çünkü bunun olması halinde bundan tüm toplumun zarar göreceği uyarısında bulundu.

“İnatla ve Israrla Çözümü Zorlamalıyız”

Güney’de dün gerçekleşen seçim sonuçlarının aşırı ve şoven unsurların yükselişte olduğunu gösterdiğini belirten Özyiğit, bunun üzüntü verici olduğunu ifade etti. Bir anlamda Kuzey’de yaşanan gelişmelerin Güney’de karşılık bulduğunu belirten Özyiğit, “Müdahalelerle çözümsüzlük karşıtı biri saraya götürüldü, müdahalelerle çözümü içselleştirmeyen bir hükümet oluşturuldu, Güney’de de çözümsüzlük yanlıları sandıktan güçlenerek çıktı” diye konuştu. Özyiğit, tüm bu gelişmeler karşısında çözüm yanlılarının iki bölgeli, 2 toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm için ısrarla ve inatla mücadele vermesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmasında vatandaşlık konusuna da değinen Özyiğit, yayınlanan bir başka ses kaydı üzerine hareket geçerek dava okuyan polisin vatandaşlıklarla ilgili yayınlanan video üzerine ne yaptığını sordu. Geçtiğimiz gün yayınlanan bir videoda 50 bin yeni vatandaştan bahsedildiğini belirten Özyiğit, “Sn. Bakan bu konuda suç duyurusunda bulundu, Polis bu konuda ne yapmıştır, gereken soruşturma başlatılmış mıdır? diye sordu.

Hazırlığı yapılan ancak bir türlü gündeme gelemeyen Vatandaşlık Yasası’nın ivedi olarak görüşülerek hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Özyiğit, “Bu hükümet de doğal yollar haricinde siyasi beklentilerle binlerce vatandaş yapayım düşüncesindeyse ciddi bir hata yapmaktadır. Bu yasa biran önce Meclis’e gelerek yaşam bulmalıdır” dedi. Özyiğit, ilgili bakana son hükümet döneminde ne kadar vatandaş yapıldığını açıklama çağrısında da bulundu.