Özuslu: “Elde edeceğimiz başarı domino etkisi yaratacak, birçok dengeyi değiştirecek”

Özuslu, “Parlamentoda bu seçimden sonra belki bir değişiklik olmayacak ama gerekli mesaj verilecek. Seçimde elde edeceğimiz bir başarı, domino taşları gibi birçok dengeleri etkileyecek ve değiştirecek"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili adayı Sami Özuslu, 25 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek ara seçimde elde edecekleri başarının adeta domino etkisi yaracağını, birçok dengeyi etkileyip değiştireceğini belirtti. Özuslu, Haspolat bölgesinde yurttaşlarla bir araya geldi. Özuslu’ya CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın ve Lefkoşa bölgesi milletvekilleri eşlik etti. Çok sayıda yurttaşın katıldığı toplantıda konuşan Özuslu, kurulacak olan sandıktan halkın hükümete çok güçlü bir mesaj vereceğine inanç belirtti.

Özuslu: “Halkımız olumsuz tabloya onay vermeyecek”

CTP milletvekili adayı Sami Özuslu Haspolat kitle toplantısında yaptığı konuşmasında ülkede son derece olumsuz süreçlerden geçildiğini ve halkın bu kötü gidişata dur diyeceğini kaydetti. Toplumda ciddi bir huzursuzluk olduğuna işaret eden Özuslu, seçimi kazanmaları halinde hükümetin sarsılacağını ve ilk erken genel seçimde CTP’nin iktidar olacağını vurguladı. CTP’nin kadroları, programları ve vizyonuyla iktidara hazırlandığını ifade eden Özuslu, “Parlamentoda bu seçimden sonra belki bir değişiklik olmayacak ama gerekli mesaj verilecek. Seçimde elde edeceğimiz bir başarı, domino taşları gibi birçok dengeleri etkileyecek ve değiştirecek. Pazar günü çocuklarımızın gülebilmesi için, güzel bir geleceğe mühür vuralım” şeklinde konuştu.

Erhürman: “Özuslu’ya sonuna kadar kefiliz”

Haspolat’taki kitle toplantısında konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 25 Haziran ara seçimleri için aday gösterdikleri Sami Özuslu’nun ülkede herkes tarafından dürüstlüğüyle tanındığını söyledi. Özuslu’nun her sabah ekranlarda ülkenin dertleriyle dertlenen, sorunlara çare arayan bir kişiliği olduğunu dile getiren Erhürman, “Kendisine sonuna kadar kefiliz” dedi. Seçimin isimler arasında değil, vizyonlar arasında geçeceğini vurgulayan Erhürman, “Bu sandık, bir buçuk senedir bize yaşatılanları onaylıyor muyuz, onaylamıyor muyuz anlamına geliyor. Onaylamıyorsak adres Sami Özuslu ve CTP’dir. Biz bu sandığa halkımızın ‘Bize yaşattıklarınıza değil, çok daha iyisine layığız’ diyeceği gözle bakıyoruz. Aynı zamanda yeni bir dönemi başlatıyoruz” dedi. Bu seçimin bir fırsat olduğuna işaret eden Erhürman, herkesin bu fırsatı iyi değerlendirmesini istedi.

Barçın: “CTP bu seçimden zaferle çıkacak”

CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın da Haspolatlılara hitaben yaptığı konuşmasında, CTP’nin bu seçimden zaferle ayrılacağına vurgu yaptı. “Bu seçimin hükümetin halka yaşattıklarının onaylanıp onaylanmaması noktasında büyük önem taşıdığını dile getiren Barçın, “Bu yüzden sandığa gideceğiz. Ekonomiden ve yaşadığımız hayattan memnun olmadığımızı göstermek için, bu hükümetin yaptığı yanlışlara dur demek için Sami Özuslu’ya mührü vuracağız” şeklinde konuştu.