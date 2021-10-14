Özersay: İstihdam ve terfi benzeri adımlar bu saatten sonra derhal durdurulmalı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin istifasını dün vermiş olmasına rağmen bugün, “Kalkınma Bankası’nda istihdam yapılması ve Elektrik Kurumu’nda yeni terfiler verilmesi yönünde atılan adımlar” bulunduğunu belirterek, istifa etmiş bir hükümetin bunları yapmasının “kabul edilemez” olduğunu söyledi

Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, derhal bu işlemlerin durdurulması gerektiğini vurguladı.

Özersay, istifasını vermiş olan bir hükümetin gündelik elzem işler haricinde herhangi bir işlem yapmaması gerektiğini, hele hele seçim yatırımı niteliğinde istihdam, terfi ve arazi kiralanması gibi işlemleri derhal durdurulması gerektiğini belirtti.

Hükümetin istifası ertesinde bu tür işlemlere devam etmenin hem hukuka hem de siyasi ahlâka aykırı olacağının altını çizen Özersay, özellikle Demokrat Parti’ye (DP) bağlı olan Kalkınma Bankası’ndaki işlemlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Hükümet dün istifasını verdi. Kalkınma Bankası bugün iki şube müdürü, iki banka memuru işe alımı için sınav duyurusu yapıyor. Seçim yasağı devreye girsin dediğimizde UBP-YDP-DP’nin neden karşı çıktıkları şimdi daha net görülüyor. Bu tür istihdamların derhal durdurulması gerekir.”