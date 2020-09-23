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Özersay'dan, Hristodulus'e sert yanıt

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Rum Dışişleri Bakanı Hristodulis'in “Kıbrıslı Türklerin böyle bir konferansa katılımını hiç bir şekilde kabul edemeyiz” şeklindeki sözlerine Özersay “şımartılan Rum liderliği haklarımızı gasp edebileceğini zannediyor. Her zamanki gibi Kıbrıs Türkleri ve KKTC olarak bizleri yok saymaya kalkıyor.  Ancak boşuna hayal kuruyorlar” dedi

Özersay'dan, Hristodulus'e sert yanıt

Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Doğu Akdeniz ile ilgili olarak toplanması önerilen doğal gaz konferansıyla ilgili olarak “Kıbrıslı Türklerin böyle bir konferansa katılımını hiç bir şekilde kabul edemeyiz” şeklindeki sözlerine Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’dan tepki geldi.

Bakan Özersay “şımartılan Rum liderliği haklarımızı gasp edebileceğini zannediyor. Her zamanki gibi Kıbrıs Türkleri ve KKTC olarak bizleri yok saymaya kalkıyor.  Ancak boşuna hayal kuruyorlar” dedi.

Özersay, “Nasıl ki Kıbrıs’ın geleceğine dair bir karar alınacağında her iki Halkın da iki ayrı referandumda rızasının alınmasına ihtiyaç vardır, doğal gaz ve deniz yetki alanları konularının da çözümlenebilmesi için Kıbrıs Türk halkının iradesine ihtiyaç vardır. Bu nedenle Sayın Hristodulidis’in ve Rum tarafının gücü bizi bu veya benzeri bir toplantıdan ya da platformdan dışarıda tutmaya yetmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıslı Türklerin de yer alacağı bölgesel konferans önerisine karşı, “ “Herhangi bir bölgesel konferansa bölgedeki AB üye devletlerinin katılması gerekir. Kıbrıs Cumhuriyeti AB üyesi bir devletdir.  Böyle bir bölgesel konferansa katılacaktır. Kıbrıslı Türklerin böyle bir konferansa katılımını hiçbir şekilde kabul edemeyiz.” Değerlendirmesinde bulunmuştu.

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