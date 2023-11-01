“Nüfus kaç” sorusuna yanıt yok

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Meclis’te nüfusun kaç olduğunu sordu, Dursun Oğuz ise KKTC’nin nüfusunun bilinmesi gerektiğini söylemekle yetindi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dün Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, “Nüfusumuz kaç? Nüfus Politikanız ne?” konulu güncel konuşma yaparak, nüfusun bilindiğinin söylendiğini bu nedenle nüfusun açıklanmasını istedi.

“Nüfusu söyleyememek övünülecek bir şey değil, ayıptır” diyen Baybars, nüfusu bilmenin üzerine bir de nüfus politikası inşa etmek gerektiğini kaydetti.

“İçişleri Bakanı çağ nüfusun kaç olduğunu biliyor mu?” sorusunu soran Baybars, plansız bir ülke söz konusu olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, Baybars’a yanıt vererek, Baybars’ın, yılların sorununu dile getirdiğini ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

KKTC’nin nüfusunun bilinmesi gerektiğini söyleyen Oğuz, dijitalleşmeye geçemeyen daireler, altyapı sorunları olduğunu anlattı.

Mevcut durumdan düze çıkmak ve ülkeye gelenin ne amaçla geldiğinin bilinmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Oğuz, “Bunun zapturapt altına alınması lazım” dedi. Oğuz, nüfus politikasının devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini belirterek, “Seyretmiyoruz, çalışıyoruz ve konuşuyoruz” dedi. Oğuz, sokaktaki insanın endişesinin kendilerinde de endişesi olduğunu söyledi.

Bir soru üzerine Oğuz, nüfus sayımının olması gerektiğini, İstatistik Kurumu ile konuyu konuştuklarını kaydetti.

Ayşegül Baybars ise yeniden söz alarak, Bakan Oğuz’un sorduğu hiçbir soruya cevap vermediğini belirtti.

