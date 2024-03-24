Meclis Heyeti Cenevre’de Rum milletvekilleri ile Kıbrıs Kolaylaştırıcılar Grubu toplantısına katıldı

İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurul toplantısına Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen katılan milletvekilleri, Kıbrıs Kolaylaştırıcılar Grubu Toplantısı çerçevesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilciler Meclisi’ne mensup parlamenterlerle, bir araya geldiler.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Rum milletvekilleri Averof Neofitu, Stefanos Stefanu ve Alexandre Attalides’in yer aldığı toplantıya, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki KKTC heyetinden, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri milletvekili Asım Akansoy ve Demokrat Parti Genel Sekreteri milletvekili Serhat Akpınar katıldı.

Toplantı; PAB Kıbrıs Kolaylaştırıcılar Grubu’ndan İsviçre Parlamentosu milletvekili L Wehrli, Grup Başkanı Büyükelçi Anda Filip ve PAB Üye Parlamentolar ve Dışilişkiler Direktörü Kareen Jabre’nin moderatörlüğünde gerçekleşti.

Kıbrıs sorunu konusundaki son gelişmelerin tartışıldığı toplantıda, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in temasları sonrası hareketlenen süreçle ilgili görüş alışverişi yapıldı.

PAB kapsamında birlikte neler yapılabileceği yönünde karşılıklı değerlendirmelerin gerçekleştiği toplantıda daha sık görüşme pratiğine yönelik somut adımların atılmasını yönünde görüşler ortaya kondu.

İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen 148.inci Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurul Toplantısı 50 parlamento başkanı dahil 140 ülkeden yaklaşık 1600 katılımcıyla gerçekleşiyor.

Genel Kurul kapsamında yapılan oturumlarda bu yıl "Parlamenter Diplomasi" ve "Barış ve Anlayış İçin Köprüler Kurmak" temaları öne çıkıyor.

Genel Kurul Toplantısı, 27 Mart'ta sona erecek.

Meclis heyeti iki günlük ziyaret kapsamında Türkiye, Azerbaycan, Bahreyn ve Pakistan Parlamento heyetleriyle de görüştü.

148.inci Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurul Toplantısı açılışına katılan Cumhuriyet Meclisi heyetinin bu gece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönmesi bekleniyor.

