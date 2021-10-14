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Meclis Genel Kurulu bugün de toplanamadı

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Meclis Genel Kurulu bugün de toplanamadı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun nisap sorunu nedeniyle 3 gündür ertelenen toplantısı bugün de yapılamadı. Toplantı aynı gündemle 24 saat sonraya ertelendi.

Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, bugün 10.55’te oturumu açmayı denedi. İlk denemede Genel Kurul salonuna hiçbir milletvekili girmediğinden 10 dakikalık ara verildi. Genel Kurul salonuna iki milletvekilinin girdiği ikinci denemede de nisap sağlanamadı.

Meclis Başkanı Sennaroğlu, ikinci denemede de nisap sağlanamaması sonrasında yaptığı konuşmada, İç Tüzüğün 58’inci maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısının aynı gündemle 24 saat sonraya ertelendiğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi, nisap sorunu nedeniyle pazartesinden beri toplanamıyor.

Başbakan Ersan Saner, dün UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunmuş, istifa sebeplerinden biri olarak da Meclis’teki nisap sorununu göstermişti.

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