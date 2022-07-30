Mağusa’da başkanlık yarışı heyecanı

Yusuf Özbil CTP Mağusa ilçe Başkanlığı’na aday olduğunu duyurdu. Özbil, mevcut başkan Oktay Kayalp ile yarışacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP) örgüt seçimleri her ilçede devam ediyor. CTP Mağusa ilçesinin 3 ağustos'ta yapilacak seçiminde ilçe yönetim başkanligina Yusuf Özbil sosyal medya hesabından aday oldugu duyurdu. Mevcut başkan Oktay Kayalp 'in da tekrar aday olduğu ögrenildi. Yusuf Özbil'in yaptığı paylaşım şu şekilde:

"3 Agustos'da yapılacak olan Magusamizin ilçe kongresinde, ilçe başkanlığına adaylık başvurumu yaptık. Bir haftalık başvuru süresince beni en mutlu eden şey ise, gerek geçmiş dönemde iyk da bulunan gerekse yeni dönem iyk da yer almak için başvuru yapan birçok GENC arkadaşın adaylık başvurusu yapması oldu. Gençlik harekettir berekettir... En büyük temennim, kongrenin, kaybedenin, kazananı tebrik edebileceği bir ortamda son bulmasıdır. Kimin kazandığından ziyade, isimlerin değil, görevlerin ve sayıların konuşulduğu, GENC bir CTP Magusa ilçe yönetimi için göreve hazır olduğunu ve görev almak isteyen tüm arkadaşlara yoldaşlara selam olsun."