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"Kurgulanmış bir video ile çirkin bir kişilik suikastının hedefi oldum"

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"Kurgulanmış bir video ile çirkin bir kişilik suikastının hedefi oldum"
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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, kurgulanmış bir video ile çirkin bir kişilik suikastının hedefi olduğunu” belirtti.
 
Ersan Saner, “ konu sadece ben değilim. Saldırıya uğrayan ben, ailem, partim ve siyaset kurumumuzdur. Dolayısı ile hukukçularımız, yol arkadaşlarım, partililerimizle birlikte durum değerlendirmesi yapmaya devam ediyoruz.”
 
Saner, açıklamasında şunları kaydetti:
 
“20 yıldır Halkımıza UBP saflarında hizmet etme gayreti içinde oldum.
 
Bu süre içinde daima çağdaşlıktan, haktan, hukuktan, siyasi etikten yana tavır koydum.
 
Ailemin, partimizin,  halkımızın, huzurunu, birlik ve beraberliğini çıkarlarını korumayı hep vazife bildim.
 
Bu çerçevede, tabandan gelen sese kulak vererek konjonktür zorunlu kıldığı için, Türkiye ile iyi ilişkileri sürdürerek yaşadığımız mali güçlükleri aşabilmek adına bana önemli görev düştüğünden 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Kurultay’da UBP Genel Başkanlığına aday oldum.
 
Ne var ki, Genel Başkanlık yarışının son 10 gününe girilirken önce Güney Kıbrıs’tan satın alınan bir telefon numarasından şahıslara kurgulanmış bir video gönderildi.
 
Öğleden sonra ise aynı video sosyal medyada yayınlanmaya başladı.
 
Aylardır birileri tarafından böyle bir şey yapılacağı kulaklara fısıldanıyor ancak ben bir makama erişmek uğruna bir insanın ailesini, çevresini, partisini böylesine rencide edecek kadar seviyesiz bir tutum içine girileceğine ihtimal vermiyordum.
 
Bu yola başvuranların ola ki o makama geldiklerinde nelere başvurabileceklerini halkımızın ve partililerimizin takdirine bırakıyorum.
 
Teknolojik olanaklardan alabildiğince yararlanılarak kurgulanan bu video ile çok çirkin bir itibar suikastının hedefi oldum.
 
Birilerinin benim çok sevdiğim ülkeme, partime hizmet etmemin önüne siyasi mücadele ile değil çirkin saldırılarla geçmek istediği nettir.
 
Tamamen bu amaçla düzenlenmiş bir komplo söz konusudur.
 
Hatta yer altı dünyası ile işbirliği yapıldığına dair saptamalar vardır. 
 
Konu sadece ben değilim. Saldırıya uğrayan ben, ailem, partim ve siyaset kurumumuzdur.
 
Dolayısı ile hukukçularımız, yol arkadaşlarım, partililerimizle birlikte durum değerlendirmesi yapmaya devam ediyoruz.
Bu halk beni iyi tanır. Eğer ailem, partim ve ülkem söz konusu ise her türlü kararı tereddütsüz verebileceğimi iyi bilir.
 
Halkımız ve UBP’ lilerin bu komployu benimsemesi mümkün değildir. 
 
Görülecektir ki siyasi ahlaksızlıktan medet umanlara gereken cevap verilecektir.”
 
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