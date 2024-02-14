banner913
banner932
En fazla yağış Bostancı’ya düştü
En fazla yağış Bostancı’ya düştü
22 0
İngilizler, Maraş’ı Las Vegas görüyor
İngilizler, Maraş’ı Las Vegas görüyor
18 0
 
“İmkansız görüneni denemek gerek”
“İmkansız görüneni denemek gerek”
19 0
Tuzla’da yarın elektrik kesintisi olacak
Tuzla’da yarın elektrik kesintisi olacak
27 0
Yeşil Hat'tan Kuzey'e Bakış
Yeşil Hat'tan Kuzey'e Bakış
59 0
Merit Park'ta Ebru Yaşar coşkusu
Merit Park'ta Ebru Yaşar coşkusu
53 0
Karaoğlanoğlu - Girne - Güzelyurt ana yolunda yarın trafik kontrollü sağlanacak
Karaoğlanoğlu - Girne - Güzelyurt ana yolunda yarın trafik kontrollü sağlanacak
31 0
banner1012

Kızılyürek, Erasmus+ sorununu Avrupa Parlamentosu gündemine taşıdı

banner974
Kızılyürek, Erasmus+ sorununu Avrupa Parlamentosu gündemine taşıdı
banner971
Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin Erasmus+ programına katılamamasını Kültür Komitesi gündemine taşıdı ve toplantıya davet edilen Kıbrıslı Rum yetkililerden ve Komisyon temsilcisinden bu konuda açıklama yapmalarını talep etti.
Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kızılyürek, Komiteye sunumunda, Kıbrıslı Türklerin Erasmus-+ programının dışında bırakılmalarının hem Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Türkleri ilgilendiren kararlarıyla hem de uygulamalarıyla çeliştiğini vurguladı.
Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, Kıbrıslı Türklerin Erasmus+ programına neden katılamadığı konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eğitimden sorumlu yetkili Ulusal Otoritesinden bilgi talep etti. Açıklamada, yetkili otoritenin verdiği yanıtların Komite tarafından yeterli ve inandırıcı bulunmadığı kaydedildi.
Komitenin, Kıbrıslı Türklerin diğer Avrupalılar gibi programa katılmasının gerekli olduğunu vurgulayarak, acil tedbirler alınmasını istediği belirtildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.