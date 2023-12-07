“Kırgızistan ile ilişkiler daha da gelişecek”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kırgızistan ile ilişkilerin daha da gelişeceğini belirterek “Bu başlangıç bizi ileride daha fazla işbirliğine götürecektir” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan’daki temaslarını tamamlayarak İstanbul'a geçti.

Tatar’a, dün İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) fahri doktora unvanı takdim edildi.

Tatar, tören öncesinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nin tarihine ait müzeyi ve öğrencilerin proje stantlarını da dolaştı.

Törende ilk olarak, KKTC’nin 40’ıncı yılı kutlama etkinlikleri kapsamında, Kıbrıs Türk halkına ait türküler seslendirildi, halk dansları gösterisi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, “KKTC Türk dünyasının Akdeniz’e açılan penceresidir, o derece değerli ve kutsaldır” dedi.

Tatar, Türkiye ile Kıbrıs arasında yine İTÜ mühendislerinin katkılarıyla çift yönlü kablo çekilerek, Kıbrıs’ın her iki tarafının elektrik sıkıntısının çözümü için çalışmaların da yürütüldüğünü ifade ederek, bu projeyle ülkede güneşten elde edilen enerjinin Avrupa Birliği’ne kadar iletilebileceğini, yeterli olmadığı zamanlarda ise havuzdan Türkiye aracılığıyla elektrik alınabileceğini anlattı.

Tatar, kendi demokrasisi ile, kurum ve kuruluşlarıyla ve sınırlarıyla Kıbrıs Türk halkının yoluna kendi devam etme kararına saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul programı kapsamında bugün İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ile bir araya gelecek ve İTO tarafından düzenlenen “40’ıncı yılında KKTC” sergisinin açılışını yapacak.

Öte yandan Tatar Kırgızistan’da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tatar, Kırgızistan ile ilişkilerin daha da gelişeceğini belirterek "(Geçen yıl) Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci ülke olarak kabul edilmemiz bir devlet olarak varlığımızın bir ifadesidir. Tanınma yolunda bir adımdır." dedi.

Tatar, Kırgızistan'a KKTC tarafından en son ziyaretin, 2005 yılında eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tarafından yapıldığını belirterek "Uzun zaman sonra buraya cumhurbaşkanı olarak geldim. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde düzenlenen konferansa katıldım, fahri doktora aldım. Aynı zamanda, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştüm." diye konuştu.

Kırgızistan ziyaretinin çok anlamlı olduğuna işaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Kırgızistan ile ilişkiler yavaş yavaş gelişecek. Her şeyin bir başlangıcı vardır. Bu başlangıç bizi ileride daha fazla işbirliğine götürecektir." ifadelerini kullandı.

Tatar, Kırgızistan ile ilişkilerde tüm engellerin iletişim çağında teknoloji ile aşıldığını; eğitim, turizm, ticaret ve ekonomik alanlarında işbirliği yapılabileceğini vurguladı.

"Atalarımız binlerce yıl önce Orta Asya'dan atlarla Anadolu'ya göç etti ve oradan bir kısmı da Kıbrıs'a gitti" diyen Tatar, şöyle devam etti:

"Aynı milletlerin evlatlarıyız. Tarih bunu yazıyor. Bu, böyledir. Bir zamanlar burası kapalıydı. Görüşemiyorduk. Birbirimizi tanımıyorduk. Neyin ne olduğunu tarih kitaplarından okuyorduk."

Tatar, KTMÜ'de düzenlenen konferansın açılışında yaptığı konuşmada, "Tanrı Dağı'nın eteklerinde Kırgızistanlı kardeşlerimizle kucaklaşıyorum" ifadesini kullandığını anımsatarak "Tabii bunlar duygusal cümlelerdir. Yani farklı bir milletin insanına kuramazsınız. Çünkü öyle geçmişiniz yok. Öyle duygusallığınız yok. Öyle bir muhabbettiniz yok. (Konferansta) Oradaki insanların gözüne baktığımda o sıcaklığı görüyorum. O medeniyeti görüyorum. Muhabbeti görüyorum. Çünkü kalplerimiz örtüşüyor. Kalplerimiz birleşiyor. İnşallah, geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

