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“Kimin memleketinden kimi gönderiyorsunuz?"

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CTP lideri Erhürman, İşverenler Sendikası temsilcisi Metin Arhun’un, “Asgari ücreti beğenmeyen gitsin Avrupa’da çalışsın” ifadelerine tepki gösterdi

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“Kimin memleketinden kimi gönderiyorsunuz?"
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Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, İşverenler Sendikası temsilcisi Metin Arhun’un, “Asgari ücreti beğenmeyen gitsin Avrupa’da çalışsın” ifadelerini eleştirerek, “Kimin memleketinden kimi gönderiyorsunuz?” diye sordu.
Bir televizyon programında konuşan Erhürman, Arhun’un bunu söyleyecek hakkı nereden bulduğunu sordu ve “Böyle bir şey olabilir mi?.. Artık iş zıvanadan çıktı” dedi.
Erhürman, geçtiğimiz günlerde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında Arhun’un, “Maliye Bakanı hayat pahalılığını yüzde 48.5 olarak açıkladı. Bu afaki bir rakamdır. Bu rakam açıklandığı için piyasada herkes fiyatlarını yüzde 50 zamlandırdı” şeklindeki ifadelerini anımsattı.
Tufan Erhürman, “Bu doğru bir açıklama ancak biz ana muhalefet partisi olarak yüzde 48.5'i nereden buldun diye mecliste günlerce süren konuşmalar yaptık. Meclis’te bu tartışmaları yaparken işveren kesiminden tıs çıkmadı” diye konuştu.
Söz konusu söylemlere asgari ücret masasındaki hükümet temsilcilerinin  ses çıkarmamasını da eleştiren Erhürman, bu yaklaşımla nasıl ara yol bulup, denge sağlanacağını sordu.
Ülkede hayatın bile isteye popülizm uğruna pahalılaştırıldığını savunan Erhürman,  bazı işverenlerin, kendi işçisini yüksek asgari ücretten ödeme noktasında güçlük yaşayacağını belirtti. Erhürman, bunun sebeplerinin konuşulması gerektiğini vurguladı.
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