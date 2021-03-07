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“Kıbrıs’ın dikenli tellere değil, yeniden bütün olmaya ihtiyacı var"

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“Kıbrıs’ın dikenli tellere değil, yeniden bütün olmaya ihtiyacı var"

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, Güney Kıbrıs  Rum Yönetimi tarafından Lefkoşa’nın ortasına yeni dikenli teller çekme kararının zamanlama bakımından manidar ve Kıbrıs için zehirli bir girişim olduğunu kaydetti;  kararı kınadı.

Davulcu yazılı açıklamasında, “Kıbrıs’ın dikenli tellere değil, yeniden bütün olmaya ihtiyacı vardır”  dedi.

Davulcu, Astromerit’ten Lefkoşa Havaalanı’na kadar dikenli tel çekilmesi kararıyla ilgili olarak ileri sürülen gerekçelerin dahi Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünün geleceğe taşınması niyetinin dışa vurumu olduğunu ifade etti.

Kararın  27-29 Nisan’da yapılması planlanan 5+1 Kıbrıs zirvesini peşinen sabote etmeye yönelik olduğunu da  kaydeden Davulcu, “bu kararla Kuzey’deki ayrılıkçı çevrelerin ekmeğine yağ sürüldüğünü” iddia etti.

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