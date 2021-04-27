"Kıbrıs konusunun esası egemenliktir"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğuloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte, 5+BM gayriresmi Kıbrıs görüşmelerinin yapılacağı Cenevre’ye ulaştı..

Cumhurbaşkanı Tatar ve heyetini saat 14.00 de otele geldiği surada Başbakan Ersan Saner karşıladı.

Tatar, basın mensuplarını selamlayarak Ankara’da çok olumlu görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Saner, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile birlikte otelin toplantı odasına geçtiler.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın bugün saat 17:00'de (İsviçre saati 16.00) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ilk görüşmesini yapması bekleniyor.

TÜRKİYE İLE TAM BİR UYUM İÇERİSİNDE HAREKET

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusunun esasının egemenlik olduğunu vurguladı.

Tatar, Cenevre’ye varışının ardından basına yaptığı açıklamada, Cenevre’ye Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini korumak için gittiğini dile getirerek, bu süreçte Türkiye ile tam bir uyum içerisinde hareket ettiklerini kaydetti.

Gerçekleştirecekleri toplantılarda BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres’e Türk tarafının vizyonunu anlatacağını belirten Tatar, “Kendisine yan yana yaşayan iki egemen devlet formülünü neden desteklediğimizi anlatacağız” dedi.

Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının egemenliğini tanımadığını, dolayısıyla Kıbrıs’taki nimetleri paylaşmaktan kaçındığını vurgulayan Tatar, Cenevre’de de bu konunun üzerinde duracaklarını kaydetti.

Türk tarafının ortaya koyduğu iki devletli çözüm formülünün dünyanın çeşitli merkezlerinde artık konuşulmaya başlandığını dile getiren Tatar, İngiltere eski Dışişleri Bakanı Jack Straw’un da Türk tezlerine destek veren açıklamaları bulunduğunu hatırlattı.