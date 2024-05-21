"Karşı taraftan yanıt alınmadı"

Cumhurbaşkanı Tatar, direkt uçuş ve doğrudan ticaret konusundaki ambargoların hafifletilmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik BM temsilcisi Holguin’e önerileri olduğunu ancak karşı taraftan yanıt alınmadığını söyledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Celal Bayar başkanlığındaki TMT Mücahitler Derneği yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Gambiya temaslarına işaret etti. Tatar, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında İslam devlet yetkilileri ile KKTC gerçeklerini görüşme imkanı bulduğunu belirtti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle Birleşmiş Milletler'de ve pek çok platformda Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ambargoların kaldırılması gerektiğini ve KKTC’nin bağımsızlığının tanınmasının vaktinin geldiğini dile getirdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs’ın gerçeklerine göre ancak adil ve kalıcı bir antlaşmayı yakalayabiliriz” dedi.

Tatar, “Barış, adaya 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’yla gelmiştir” diyerek, 50 yıldır adada süren barıştan Rumların da faydalandığını ve ekonomilerini ve refahlarını geliştirdiklerini söyledi.

Özden gelen hak olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabulü ile ancak bir antlaşmanın mümkün olabileceğinin altını çizen Tatar, müzakerelerin devletten devlete yapılması gerektiğini kaydetti.

Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Holguin’in ortak zemin bulma çabalarına değinerek, direkt uçuş ve doğrudan ticaret konusundaki ambargoların hafifletilmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik Holguin’e önerileri olduğunu ancak karşı taraftan yanıt alınmadığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içerisinde politika sürdürüldüğüne değinen Tatar, artık dünyanın Ada'da iki ayrı devlet, halk ve demokrasinin olduğunu anladığını belirtti.

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar da, yeni yönetim kurulu üyelerini tanıtarak, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Derneğin hayata geçirmeyi hedeflediği yeni projeleri paylaştı. Geçmişi yad etmek ve TMT’ye emek verenleri anmayı amaçladıklarını ifade eden Bayar, TMT ruhunu canlı tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Rum-Yunan zihniyetinin Kıbrıs Türklerini azınlık olarak görmeye devam ettiğini, bunun kabul edilebilir olmadığını belirten Bayar, egemen eşit iki devlet temelinde bir çözümle ancak Kıbrıs Türklerinin varlığını sürdürebileceklerini ve Tatar’ın TC’nin tam destek verdiği iki devlet politikasını desteklediklerini kaydetti.

