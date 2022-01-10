"Karpaz, turizm potansiyeline kavuşacak”

DP Başkanı Ataoğlu, Karpaz ve bölgesinin, DP iktidarı döneminde turizmde hak ettiği gerçek potansiyeline kavuşacağını söyledi



Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çevre Dairesi’nin Gazimağusa, İskele ve Dipkarpaz şubeleri ile Büyükkonuk, Mehmetçik ve Dipkarpaz’ı ziyaret etti.

Ataoğlu, turizmin en temel kuralının, temiz bir çevreye sahip olmayı başarmak olduğuna dikkat çekerek, “Çevrenin önemi ancak DP’nin hükümette olduğu ve çevrenin DP’nin uhdesinde olduğu zamanlarda anlaşılıyor. Çünkü biz ülkenin temiz ve sürdürülebilir bir çevreye sahip olmasının önemini gayet iyi biliyoruz. Bu nedenledir ki, DP’nin iktidarında, çevrenin ayrı bir bakanlık olarak yönetilmesi için irade ortaya koyacağımızı söylüyoruz” şeklinde konuştu.

Ataoğlu “Karpaz turizm potansiyeline kısa süre içerisinde kavuşacak” mesajını vererek, Karpaz’ın eko turizm potansiyelinin çok yüksek olduğunu, geliştirilmesi için de projelerin hazır olduğunu kaydetti.

“Karpaz ve bölgesi, Demokrat Parti iktidarı döneminde turizmde hak ettiği gerçek potansiyeline kavuşacak. Turların bölgeye kanalize edilmesi için projelerimiz hazır. Mart ayı itibariyle, tamamladığımız programlarla, bölgeye 20 bin turistin ziyareti gerçekleştirilecek” diyen Ataoğlu, “doğasıyla, tarihi dokusu ve doğallığı ile Dipkarpaz, sadece posterlerde resim değil, değişen turizm hareketliliğinin merkezi haline gelecek” şeklinde konuştu.



